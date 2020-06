Pierluigi Diaco “Stefano De Martino farà carriera”/ Magalli: “lo intervisterei per..”

Pierluigi Diaco si complimenta in diretta con Stefano De Martino. Tutto accade durante l’intervista di Giancarlo Magalli. Conduttore da anni de I Fatti Vostri, Magalli ammette che, pur amando tanto il suo programma, vorrebbe anche cimentarsi in uno show diverso. Il suo sogno sarebbe condurre un late show sulla Rai, sullo stile di E poi c’è Cattelan di Alessandro Cattelan. “Chi ti piacerebbe intervistare?”, chiede Diaco. “Devi andare sull’attualità. Quindi intervisterei De Martino per chiedergli se la moglie lo ha picchiato”, risponde Magalli. “Stefano De Martino? Cos’è successo? Io non leggo queste cose”, replica Pierluigi Diaco chiudendo l’argomento gossip. Sia Magalli che il conduttore di Io e Te, poi, si complimentano con Stefano De Martino per la sua capacità di condurre.

GIANCARLO MAGALLI E PIERLUIGI DIACO, COMPLIMENTI IN DIRETTA A STEFANO DE MARTINO

Giancarlo Magalli e Pierluigi Diaco promuovono Stefano De Martino come conduttore. “E’ molto bravo. L’ho visto condurre Made in Sud e devo dire che è bravissimo”, afferma Pierluigi Diaco. “Anche Stasera tutto è possibile. Ha fatto bene, è simpatico”, aggiunge Magalli. Il conduttore di Io e Te, poi, si lascia andare ad una previsione. “Secondo me farà una grande carriera da conduttore perchè sa condurre, è simpatico, sa improvvisare” e il conduttore de I Fatti vostri si dice perfettamente d’accordo con lui aggiungendo che, in televisione, ci sono tanti giovani bravi. “Infatti ci sono per cambiare. Se non lo fanno, bontà loro”, conclude Magalli che a settembre tornerà a condurre ancora I Fatti vostri.



