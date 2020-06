Pierluigi Diaco vs Mediaset? “Dolore Jo Squillo usato come merce”/ Per gli ascolti…

Pierluigi Diaco affronta con Jo Squillo il dolore affrontato per la morte dei genitori. “Prima di salutarti voglio farti vedere una foto dei tuoi genitori perchè il racconto che ho visto fare dai miei colleghi sulla carta stampata durante un programma chiamato il Grande Fratello Vip l’ho trovato inelegante e abbastanza volgare. Mi piacerebbe che tu mi raccontassi la verità perchè perdere dei genitori è la cosa più difficile da gestire privatamente, figuriamoci pubblicamente. Se possiamo mettere la parola fine a quello che è stato un racconto privato e che è stato utilizzato come merce di racconto pubblico, vorrei darti quest’occasione”, afferma Pierluigi Diaco. In realtà, il programma a cui ha partecipato Jo Squillo subito dopo la morte dei genitori è l’Isola dei Famosi. Jo Squillo non trattiene le lacrime e ammette di fare fatica ancora oggi ad affrontare l’argomento. “Perdere il riferimento della tua vita in un attimo, ho vissuto un dolore terribile. Loro se ne sono andati tutti e due alle due e mezza di notte. Se ne sono andati via a distanza di un mese, stessa ora, dopo 60 anni di matrimonio“, spiega la Squillo.

PIERLUGI DIACO: “DRAMMI UTILIZZATI PER GLI ASCOLTI”

Jo Squillo chiarisce poi di aver partecipato all’Isola dei Famosi e non al Grande Fratello. “Quindi mi sono sbagliato io”, precisa immediatamente il conduttore che all’Isola ha anche partecipato come concorrente.”La comunicazione che tu avevi vissuto questo dramma, l’hai fatta tu o la produzione dell’Isola dei Famosi?“, chiede Diaco. Jo Squillo ammette di non averne mai voluto parlarepubblicamente perchè un dolore che non l’abbandona mai. “Dimmi la verità, chi ha reso pubblico un fatto così privato?”, chiede ancora Diaco. “Non lo so, io sono pubblica“, aggiunge ancora Jo. “Bisognerebbe smetterla, una volta per tutte, di fare questi giochetti nel senso che se un personaggio televisivo vive un dramma privato, se un personaggio popolare vive qualcosa di difficile, o lo comunica lui stesso e allora si prende la responsabilità di dare in pasto a tutti un evento privato, ma se c’è qualcun altro che utilizza il dramma di un personaggio popolare per passare alla cassa degli ascolti…“, aggiunge ancora Diaco. Jo Squillo, però, puntualizza di non credere che il suo dolore sia stato utilizzato per fare ascolti e Diaco corregge il tiro. “Ci credo perchè ho partecipato a quel programma, conosco la produzione di quel programma e sono persone straperbene e competenti”, spiega il conduttore di Io e Te. “Io l’ho comunicato perchè non sono partita la prima settimana”, spiega Jo Squillo che poi aggiunge – “sono stati rispettosi”. Diaco, così, lancia una frecciatina ai suoi colleghi: “sono contento che tu dica questo perchè vuol dire che qualche giornalistan mio collega ne ha fatto un uso…”, conclude il conduttore.



