Pierluigi Ferrantini, compagno Carolina Di Domenico/ “Il motivo per cui sono felice”

Pierluigi Ferrantini e il matrimonio con Carolina di Domenico

Pierluigi Ferrantini è il marito di Carolina di Domenico, ma anche conduttore radiofonico, cantante e frontman della band romana dei Velvet. Un grande amore quello nato tra la conduttrice radio-televisiva e il cantante e frontman dei Velvet che conducono insieme il programma “Rock & Roll Circus” trasmesso su Rai Radio2. La coppia si è sposata la scorsa estate con una cerimonia nuziale intima e privata circondati dall’affetto dei parenti e degli amici più stretti. Dopo tredici anni di fidanzamento e due figli, la coppia ha deciso di pronunciare il “lieto si” e coronare così il loro sogno d’amore. A festeggiarli tanti grandi amici: Roberta Pitrone ad Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino, da Federico Russo a Lillo Petrolo.

Carolina e Pierluigi si sono conosciuti lavorando insieme. Pian piano i due si sono innamorati e hanno cominciato a desiderare di realizzare, insieme, una famiglia. Nel 2008 è arrivato il primo figlio e tre anni dopo, nel 2011, il secondo.

Pierluigi Ferrantini e Carolina di Domenico: un amore da favola

Un amore intenso quello nato tra Pierluigi Ferrantini e Carolina di Domenico. Proprio la conduttrice sui social ha dedicato un bellissimo pensiero al compagno di vita: “il motivo per cui sono felice, per cui non mi sento mai sola, per cui tutto ciò che succede è solo un altro ostacolo da superare ma con te mi sento già dall’altra parte. Ti amo”. Che dire un legame davvero speciale ed unico quello tra i due che dopo tredici anni di fidanzamento hanno voluto celebrarlo con il matrimonio.

Per chi non conoscesse Pierluigi Ferrantini lavora come conduttore e cantante. Proprio con la moglie Carolina di Domenico presenta il programma radiofonico “Rock & Roll Circus” su Radio Due, ma si è fatto conoscere ed apprezzare come antante e frontman dei Velvet, band romana nata una ventina d’anni fa. Non solo, lavora anche come autore radiofonico, talent scout e consulente creativo con la sua agenzia Circus.

