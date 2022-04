Pierluigi, figlio Valeria Graci e Simon Russo/ L’attrice “E’ l’uomo della mia vita”

Valeria Graci sul figlio Pierluigi: “E’ la persona più importante…”

Pierluigi è il figlio di Valeria Graci, nato dal matrimonio con Simon Russo. Il legame tra madre e figlio è fortissimo e lei lo considera l’uomo della sua vita. Pierluigi è la gioia più grande dell’attrice e comica. “È la persona più importante della mia vita, è lui l’uomo della mia vita” – ha detto la comica parlando del figlio che è riuscita proprio grazie al suo amore e alla sua presenza a superare un momento molto complicato e difficile della sua vita personale. La relazione tra l’inviata di Striscia La Notizia e Simon Russo è infatti terminata molto male, come ha raccontato proprio la comica e attrice, vittima di una violenza psicologica. Ne ha parlato per la prima volta in assoluto negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin.

Valeria Graci e la fine della relazione con Simon Russo

Tempo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, Valeria Graci affermò il suo dolore per la fine della relazione con Simon Russo, padre di Pierluigi, soprattutto per la violenza psicologica che ella subì: “Non ne avevo mai parlato prima. Non perché non ce ne fosse bisogno, ma perché non volevo spettacolarizzarla, difendo molto il mio lavoro e poi forse non ero pronta” – ha detto Valeria Graci che è stata innamoratissima dell’ex compagno.

La relazione ha poi improvvisamente preso una piega inaspettata come ha confessato proprio la Graci: “mi diceva prostituta e finivo per crederci”. La comica, in passato, ha anche raccontato della sua malattia: Valeria Graci è stata affetta da ipertiroidismo, che le ha provocato anche problemi alla vista e all’udito.

