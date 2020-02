Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi/ Portiere dell’Atalanta sogna la Nazionale, e una famiglia?

Pierluigi Gollini è il grande sogno d’amore della fidanzata Giulia Provvedi, anche se i fan lo conoscono più che altro come portiere dell’Atalanta. Sempre insieme e uniti, i due hanno formato una coppia più che unita e lo dimostrano i tanti contenuti social che li ritraggono insieme. Uno degli ultimi riguarda un video pubblicato sul profilo delle Donatella, con immagini che riguardano diversi momenti trascorsi insieme. In treno, sulla neve, a bordo di uno slittino oppure in una fumante vasca idromassaggio. “Ti amissimo”, scrive la biondina su Instagram, regalando ai fan un momento di dolcezza. “Ti amo bimba, la vita è magica con te”, risponde invece lui sul proprio profilo. “Personalmente sono soddisfatto della mia stagione e sogno gli Europei”, ha dichiarato invece il portiere durante la presentazione dell’Atalanta eSports, “più che delle mie prestazioni mi interessano i risultati della squadra”.

PIERLUIGI GOLLINI, IL COMPAGNO DI GIULIA PROVVEDI

Anche se il sogno in grande rimane, Gollini sottolinea di essere più che concentrato sulla sua squadra, sul mantenere i risultati ottenuti finora. Pierluigi Gollini ha due volti per gli italiani: da un lato è il portiere dell’Atalanta che sogna la Nazionale e che ha riscosso un forte successo sul campo. Lo dimostrano le sue pagelle, sempre impeccabili e prive di errori. Dall’altro però è il ragazzo felice e spensierato che vediamo da tempo al fianco di Giulia Provvedi, di cui è innamoratissimo. Anche se a dirla tutta lo scorso giugno si era parlato addirittura di una rottura fra i due, come rivelato da Giulia con un post su Instagram. A distanza di un anno dal loro incontro, in cui hanno anche convissuto, sembrava che non ci fossero più speranze per il loro amore. Così la biondina è ritornata a pensare solo al lavoro e Gollini ha fatto altrettanto.

LA CRISI SUPERATA DALLA COPPIA

Non si sa ancora per quale motivo abbiano deciso di lasciarsi: “Le motivazioni sono personali”, ha sottolineato lei all’epoca. Per fortuna il cielo è ritornato sereno a distanza di breve tempo: i due dopo tutto sono riusciti persino a superare quei rumors emersi nella scorsa edizione del Gf Vip, quando si parlava di un possibile tradimento da parte di Pierluigi. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Silvia Provvedi invece sarà ospite di Verissimo per parlare della sua vita da neo mamma. La sorella le farà una sorpresa? I fan più che altro sperano che anche Giulia possa scegliere di fare presto il passo decisivo e portare la sua relazione con Gollini a uno step più importante.



