La storia di Pierluigi Loredei commuove tutti a The Voice Senior 2025: "Mia figlia Clara voleva fossi qui, è morta per una malattia rara"

Il primo concorrente della puntata di The Voice Senior 2025 del 28 novembre lascia pubblico e giudici commossi. Lui è Pierluigi Loredei, un uomo di 64 anni, con un passato da impiegato di banca, che vive a Cervia e che ha portato sul palco una storia molto dolorosa.

“Sono sposato con Roberta dal 1993, abbiamo una figlia che si chiama Agnese, una ragazza speciale.”, ha esordito nel suo video di presentazione, prima di raccontare un aspetto molto doloroso della sua vita. “Ad iscrivermi è stata mia moglie perché mia figlia Clara, che adesso non c’è più, voleva che partecipassi.”, ha ammesso, non senza commozione. Così ha raccontato la storia della ragazza: “A 7 anni le è stata diagnosticata questa malattia rara. Io non l’ho mai sentita dire ‘Sto male’. Poi, tutto ad un tratto, la cosa è precipitata e sono tre anni e mezzo ormai che non c’è più.”

La toccante storia di Pierluigi Loredei a The Voice Senior 2025 e la sua voce conquistano i giudici

Clara era una di tre gemelle: “Agnese è la sua gemella, c’era anche una terza gemella che è morta 20 giorni dopo la nascita.”, ha aggiunto Pierluigi, decidendo poi di stemperare questa tragica storia: “Nella vita le cose succedono, ma cosa devi fare? Non puoi non reagire. Partecipo a The Voice Senior perché era il desiderio di mia figlia Clara, perciò sono molto felice di essere qui.” E la performance sul palco di The Voice Senior 2025 è andata più che bene: tutti e 4 i giudici si sono girati per lui, ma Pierluigi ha scelto alla fine Clementino e Rocco Hunt.

