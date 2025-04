Pierluigi Pardo è un conduttore e telecronista televisivo che sarà ospite questa sera della trasmissione Obbligo o Verità, trasmissione in onda lunedi 14 Aprile 2025. L’uomo racconterà alcuni aspetti della sua carriera televisiva e non potrà mancare qualche domanda e curiosità riguardo la sua vita privata. Ma vediamo chi è Pierluigi Pardo.

Il conduttore televisivo Pierluigi Pardo nasce a Roma il 4 Marzo 1973 e comincia a lavorare come telecronista televisivo a Tele+, poi successivamente cambia canale e si occupa di varie trasmissioni, sempre a scopo calcistico. Parliamo di uno dei conduttori televisivi più importanti a livello sportivo, che parla fluentemente ben cinque lingue.

Ha grande successo non solo in Italia ma anche all’estero, nel 2006 gli chiedono di commentare le gare della Nazionale inglese per i Mondiali in Germania. L’exploit dei social e del web ha aumentato ancora la fama di Pierluigi che ha nella sua dinamica modalità di conduzione uno dei suoi segreti, negli anni è riuscito a ritagliarsi un grande successo sul panorama televisivo.

Pierluigi Pardo, la curiosa amicizia con Cassano e l’addio a Simona Galimberti

Da qualche anno Pierluigi Pardo è ormai uno dei conduttori e telecronista di punta della piattaforma DAZN detentrice dei diritti televisivi della serie A. Per quel che riguarda la vita privata Pierluigi Pardo ha sposato nel 2014 Simona Galimberti, un’imprenditrice di pasticceria e i due si separano quattro anni dopo, nel 2018.

Pierluigi Pardo e Simona Galimberti non hanno comunicato i motivi della loro rottura ma a quanto pare i due avrebbero chiuso in modo burrascoso e come riportava Chi il motivo era che l’uomo si dedicava esclusivamente al lavoro e mai alla compagna, e alla fine si è arrivati alla fine della loro storia. Pardo è grande appassionato di calcio, è tifoso della Roma ed è seguace di basket.

Non si conosce molto della vita di Pierluigi Pardo che non ha mai parlato dell’argomento ma sappiamo che ha divorziato e che ora è legato con la compagna Lorenza Baroncelli. I due hanno avuto un figlio di nome Diego, nato nel Giugno del 2022. Tra le altre cose Pierluigi Pardo è molto legato all’ex calciatore Antonio Cassano che fu testimone di nozze al suo matrimonio.