Il giornalista Pierluigi Pardo è uno dei protagonisti della trasmissione Ballando con le Stelle, sarà Ballerino per una notte da Milly Carlucci.

Pierluigi Pardo è un giornalista che sarà Ballerino per una notte nel programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, in onda sabato 15 Novembre 2025. Pardo è uno dei giornalisti e telecronisti più affermati a livello nazionale ed è diventato negli anni un esempio per chi prova a svolgere questo lavoro, ma vediamo meglio chi è.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca fidanzati o strategia a Ballando con le stelle?/ Cosa sta accadendo

Pierluigi Pardo nasce a Roma il 4 Luglio 1974, nel quartiere Trieste. Inizialmente intraprende una carriera ben diversa da quella del giornalista, si laurea in Economia alla Sapienza ed inizia a lavorare in una nota azienda, occupandosi della sezione marketing dei fazzoletti Tempo. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua curiosa storia:

Martina Colombari con Luca Favilla, podio certo a Ballando con le stelle?/ Cos'è cambiato nella concorrente

“Lavoravo in Procter&Gamble, una multinazionale americana e dovevo seguire Infasil, i farmaci Vicks ed i fazzoletti Tempo, vedendo la loro crescita sul mercato. Dal Lunedi al Venerdi stavo in ufficio, poi il weekend a fare telecronache. Stream mi propose l’assunzione in pianta stabile, mio padre mi disse di pensarci bene e io dissi che ci avrei riflettuto ma in realtà avevo già firmato”.

Pierluigi Pardo e come è nata la sua carriera da giornalista

E pensare che la carriera di Pierluigi Pardo in questo settore è nata fin da piccolo in maniera particolare: “Da bambino giocavo a basket ma ero una pippa, poi a casa davanti al subbuteo mi divertivo facendo delle telecronache. Il mio approccio con questo mestiere avvenne per caso nel 1992, sostitui’ il fidanzato della mia amica Isabella per una gara di nuoto al Foro Italico”.

Salvatore Esposito presto sposerà Paola Rossi: "La amo dal 2014"/ "Vogliamo avere figli"

Da li è cominciato tutto e ora Pierluigi Pardo è una delle voci più conosciute a livello televisivo ed è da sempre molto apprezzato. Per quel che riguarda la sua vita privata Pierluigi è molto riservato, ha sposato Simona Galimberti nel 2014 ma i due hanno divorziato nel 2018 a causa della lontananza, poi Pardo ha instaurato una relazione con Lorenza Baroncelli, architetto e urbanista.

I due stringono un legame molto forte e nel 2022 hanno avuto il loro primo figlio, Diego. Ed è curioso il modo in cui si sono conosciuti, Lorenza ha svelato: “Mi promise che mi avrebbe presentato Francesco Totti, e come potevo rifiutare in nome del capitano?” e da allora i due non si sono mai più separati.