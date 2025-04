Simona Galimberti è un’affermata food blogger nonchè ex moglie del conduttore e telecronista televisivo Pierluigi Pardo, uno degli ospiti della trasmissione Obbligo e Verità, programma condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in scena direttamente lunedi 14 Aprile 2025. Non si sa molto riguardo la loro vita privata, ma vediamo chi è davvero Simona Galimberti.

Non sappiamo molto riguardo la vita privata di Pierluigi Pardo ma pian piano sono emersi retroscena e curiosità. Nel 2014 l’uomo ha sposato la foodblogger e possiamo dire influencer di cibo Simona Galimberti, ma i due si sono divisi nel 2018, ufficializzando il loro divorzio. Successivamente l’uomo ha avuto diverse storie importanti, specialmente l’ultima.

Pierluigi Pardo è legato da diverso tempo con l’architetto Lorenza Baroncelli ed i due – nel Giugno del 2022 – hanno avuto un figlio, di nome Diego. Nonostante la passione per il calcio Pierluigi ha più volte sottolineato che il nome non deriva da Maradona o altre passioni particolari ma dal nome di suo nonno e poi ‘Diego Pardo ha un non so che di spagnolo’ sorride cosi il telecronista.

Pierluigi Pardo, chi è l’ex moglie Simona Galimberti e cosa è successo

Simona Galimberti è una nota imprenditrice di pasticceria, è molto attiva sui social (solo in ambito lavorativo) ed ha un blog ufficiale che l’ha portata al successo. Il suo profilo Instagram si chiama LetortediSimona e la donna ha oltre 163 mila follower in questo momento ma i numeri sono in costante crescita.

Dopo quattro anni Pierluigi Pardo e Simona Galimberti hanno divorziato, e come riporta Chi il motivo risiederebbe negli impegni di lavoro – specialmente di lui – che li hanno tenuti lontani nel tempo. Inizialmente si parlava di una rottura in malo modo ma la realtà ha evidenziato di come i due siano rimasti in buoni rapporti e lo ha confermato lo stesso Pierluigi Pardo.

La donna è molto riservata e nessuno sa se al momento è impegnata o meno con qualcuno, sui social espone solo la sua passione per i dolci e le torte ed i risultati sono straordinari. Numeri incredibili ed una crescita che non lascia dubbi, i numeri sono ogni giorno più impressionanti.