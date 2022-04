Pierluigi Pardo diventa padre per la prima volta/ Ma la compagna resta top secret

Primo figlio per Pierluigi Pardo

Pierluigi Pardo sta per diventare padre per la prima volta a 48 anni. A lanciare il gossip è il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 27 aprile. Il giornalista sportivo, come riporta la rubrica “Chicche di gossip”, aspetta il primo figlio dalla nuova compagna. Tra qualche mese, dunque, la vita di Pardo sarà inondata d’amore per l’arrivo di un maschietto, ma chi è la nuova compagna di Pardo? Nessun indizio sulla donna che ha conquistato il cuore del giornalista che resta super riservato.

La compagna di Pierluigi Pardo, infatti, resta top secret e anche il settimanale Chi non riporta il nome della futura mamma. “Pierluigi Pardo diventerà a breve papà per la prima volta” – si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. “Pardo, dopo la separazione dalla sua ex, Simona, ha trovato un nuovo amore che custodisce gelosamente. In arrivo un maschietto per il giornalista e la sua nuova compagna“, si legge ancora su Chi.

Pierluigi Pardo futuro papà: chi è la compagna?

Chi è, dunque, la fidanzata di Pierluigi Pardo e futura mamma del suo primo figlio? Resta il mistero sull’identità della donna con cui il giornalista ha ritrovato l’amore dopo la fine della sua storia precedente. Dai social, infatti, non arriva alcun indizio. Pur essendo molto presente su Instagram, Pardo pubblica solo foto del proprio lavoro o selfie in cui è in compagnia di colleghi e amici.

Nessuna foto di coppia, dunque, tra le varie immagini del profilo Instagram di Pardo che preferisce proteggere la propria privacy. Sarà così anche quando nascerà il bambino? I followers sperano che, quel giorno, arrivi una dedica speciale da parte del giornalista.

