Pierluigi Pardo, è morta la mamma/ “Stavi molto male ma eri bellissima, pazzo di te”

Grave lutto per Pierluigi Pardo: è morta la mamma. Ad annunciare la triste perdita è stato lo stesso giornalista sportivo, che ha pubblicato su Instagram un post con la loro ultima foto fatta insieme, risalente a poco tempo fa. La donna era malata e il figlio le è stato vicino fino alla fine. «Questa è la nostra ultima foto insieme. Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te», ha esordito Pardo nel post.

Il giornalista ha poi ricordato l’importanza della madre nella sua vita: «Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre». Sono tanti gli amici di Pierluigi Pardo, non solo nel mondo del calcio, che si sono uniti al suo dolore, da Ciro Ferrara a Federica Pellegrini, passando per Luca Toni, Antonio Cassano, Tommaso Paradiso.

PIERLUIGI PARDO, NEL 2018 LA PERDITA DEL PADRE LEO

Ma a consolarlo in particolare sarà il figlio Diego, nato nel giugno scorso. Infatti, l’ex conduttore di Tiki Taka è diventato papà a 48 anni di un bambino nato dalla relazione con Lorenzo Baroncelli. La morte della mamma di Pierluigi Pardo arriva a quattro anni da quella del padre. Nel 2018, infatti, il telecronista di Dazn aveva perso il papà, al cui era molto legato. L’ex volto e voce di Sky e Mediaset, anche conduttore radiofonico su Radio 24, aveva perso il padre Leo, ex colonnello dell’Aeronautica Militare. Anche in quel caso aveva dato l’annuncio con un post particolarmente commosso. «Ci siamo amati, ci amiamo, ci ameremo sempre. Grazie per l’esempio e le risate. E grazie a voi anche da parte di mamma per l’incredibile quantità di affetto che ci state dimostrando», aveva scritto in quell’occasione Pierluigi Pardo sui suoi canali social.

