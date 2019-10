Pierluigi Rotta e Matteo De Menego/ Chi sono: poliziotti uccisi in Questura a Trieste

Sono emersi in questi frangenti i nomi dei due poliziotti uccisi nel pomeriggio di oggi all’interno della Questura di Trieste. Si tratta di Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, rispettivamente agente scelto di 34 anni e agente di 31 anni. Entrambi prestavano servizio nel luogo in cui si è consumata la tragedia, lo stesso in cui due fratelli trentenni hanno scatenato la loro follia per sfuggire ad un arresto per furto. I due criminali hanno sfilato la pistola ed aperto il fuoco, sparando a bruciapelo a tutti coloro i quali si mettevano sul loro cammino. Ad avere la peggio proprio i due giovani poliziotti. Dati inizialmente per gravemente feriti, poco dopo le prime concitate notizie è giunta quella che nessuno avrebbe mai voluto sentire, quella del loro decesso. Profonda tristezza per le morti di Pierluigi Rotta e Matteo De Menego è stata espressa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha inviato un messaggio al capo della polizia Franco Gabrielli, come riferisce Repubblica.it: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia della barbara uccisione dell’agente scelto Matteo De Menego e dell’agente Pierluigi Rotta, feriti mortalmente presso la Questura di Trieste mentre erano impegnati in una operazione di servizio. In questa dolorosa circostanza, desidero esprimere a lei ed alla Polizia di Stato la mia solidale vicinanza, rinnovando i sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori della Polizia al servizio dei cittadini. La prego di far pervenire ai familiari degli agenti le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore”.

PIERLUIGI ROTTA E MATTEO DE MENEGO: CHI SONO

Sono poche le informazioni attualmente diffuse sui due poliziotti morti a Trieste ma ciò che sappiamo è che entrambi non erano nati in Friuli ma qui si erano successivamente trasferiti prestando servizio presso la Questura di Trieste, oggi teatro di una folle barbarie. L’agente scelto Pierluigi Rotta aveva 34 anni ed era originario di Napoli. Secondo quanto riferisce InterNapoli.it, viveva nell’area Ovest di Napoli prima di trasferirsi a Trieste ed aveva frequentato la scuola Wilfredo Pareto di Pozzuoli. Il secondo collega rimasto ucciso, Matteo De Menego, tre anni più giovane, era di Velletri in provincia di Roma. Dopo la notizia dei due decessi, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha dichiarato il lutto cittadino. Qualche dettaglio in più arriva anche in merito ai due aggressori, entrambi di nazionalità dominicana e regolari sul territorio italiano, come riferisce CronachedellaCampania.it. Secondo fonti della Questura di Trieste si chiamano Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, affetto da disagio psichico, e Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. Entrambi sono attualmente in stato di fermo.

