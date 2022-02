Chi era Pierluigi Torregiani, storia vera “Ero in guerra ma non lo sapevo”/ Cesare Battisti il mandante

LA STORIA VERA DI PIETRO TORREGIANI DIETRO LA TRAMA DEL FILM “ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO”

La vera storia di Pierluigi Torregiani è diventata un film, “Ero in guerra ma non lo sapevo“, uscito prima al cinema e oggi in tv su Rai 1. La pellicola racconta i 25 giorni in cui il gioielliere è finito in una sequenza di eventi che lo hanno portato prima a subire una rapina e poi ad essere ucciso per volere di Cesare Battisti. Per oltre quarant’anni si è parlato più degli assassini che dell’uomo che di fatto è vittima di uno dei più gravi omicidi politici nella storia del nostro Paese, ma ora è appunto ricordato dal film. Aveva 42 anni Pierluigi Torregiani quando fu ammazzato fuori dal suo negozio, a Milano. Una cellula dei Proletari armati per il comunismo organizzò l’agguato nel quale fu coinvolto anche il figlio dell’orologiaio e gioielliere, che fu colpito da un proiettile sparato dal padre mentre veniva trucidato dai terroristi. Da allora è su una sedia a rotelle.

Questa complessa storia ha inizio il 22 gennaio 1979, quando il gioielliere era a cena nel ristorante Transatlantico in zona Porta Venezia con la figlia che aveva adottato qualche anno prima, insieme ai due fratelli, dopo aver conosciuto la loro madre, morta per un tumore nell’ospedale in cui lui era stato ricoverato per la stessa malattia. Con sé quella sera aveva una valigetta di gioielli che aveva appena mostrato in una televendita.

CHI ERA PIERLUIGI TORREGIANI? L’OMICIDIO DEL GIOELLIERE

Due banditi entrarono nel ristorante e puntarono la pistola contro la figlia di Pierluigi Torregiani, che però reagì. Scaturì un conflitto a fuoco per il quale persero la vita un cliente e un rapinatore. Così però l’uomo diventò un bersaglio dei Pac, perché alcuni giornali lo identificarono come il “pistolero”, il “giustiziere” e borghese che ribellandosi aveva sparato contro le azioni del proletariato. «Mio padre era un po’ impulsivo, a volte forse arrogante, uno a cui non piaceva farsi mettere i piedi in testa», raccontò poi Alberto Torregiani. Questo lo ha di fatto “condannato” a morte. Ma in quella rapina si era solo difeso perché aveva la figlia vicino a sé. Dunque, è stato ucciso per una strumentalizzazione della sua immagine.

Dopo la rapina gli fu assegnata la scorta, gli fu raccomandato di fare attenzione perché era diventato un bersaglio, eliminato 25 giorni dopo. Il 16 febbraio, infatti, mentre stava aprendo il negozio con i figli, fu vittima dell’agguato. Pierluigi Torregiani tentò una reazione ma fu colpito non appena estrasse la sua pistola, da cui partì un proiettile che colpì il figlio 15enne Alberto alla colonna vertebrale, rendendolo paraplegico. Torregiani fu poi finito con un colpo alla testa, poi i tre terroristi si diedero alla fuga. I Pac rivendicarono l’omicidio di Pierluigi Torregiani, definito «un agente del capitalismo sul territorio». Per il delitto sono stati condannati come esecutori materiali Gabriele Grimaldi e Giuseppe Memeo, e come concorrente Sebastiano Masala. L’ideatore e mandante Cesare Battisti.



