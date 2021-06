Piero Amara arrestato: favori per ex Ilva/ Obbligo di dimora a ex procuratore Taranto

L’avvocato Piero Amara è stato arrestato, obbligo di dimora a Bari per l’ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo. Queste le nuove misure cautelari notificate dai magistrati di Potenza tramite la Guardia di Finanza nell’ambito di un filone dell’inchiesta di Potenza che riguarda pure l’ex Ilva di Taranto. Tra i fatti contestati presunti favori legati appunto all’ex Ilva che risalirebbero al periodo in cui Capristo era procuratore a Taranto, mentre Amara era consulente legale dell’azienda siderurgica quando questa era in amministrazione straordinaria. Quest’ultimo è anche al centro dell’inchiesta della Procura di Milano in merito al “falso complotto Eni”. Proprio ai magistrati lombardi rilasciò dichiarazioni in merito alla presunta loggia Ungheria. Invece Capristo nel maggio dell’anno scorso è stato arrestato (per poi tornare libero ad agosto) nell’ambito di un’altra inchiesta della Procura di Potenza per la quale è a processo per tentata concussione, falso in atto pubblico e truffa aggravata.

“Saman, femministe razziste”/ Ritanna Armeni: “lasciata sola da cultura che sognava”

“FAVORI PER EX ILVA E PRESSIONI SU CSM”

L’ipotesi di reato contestata a Carlo Maria Capristo, che è stato anche procuratore a Trani, è di corruzione in atti giudiziari. Oltre all’avvocato Piero Amara, in questo filone dell’inchiesta risultano indagati anche l’avvocato Giacomo Ragno, che è ora ai domiciliari, e il poliziotto Filippo Paradiso, per il quale invece è stato disposto il carcere. Per quanto riguarda Piero Amara, negli atti è scritto, come riportato dal Corriere della Sera, che è stato «soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari sia a Trani che a Taranto». Capristo, che in quelle due città è stato procuratore, ha «venduto stabilmente ad Amara la sua funzione giudiziaria». Invece il poliziotto arrestato avrebbe svolto la funzione «intermediario presso il Capristo per conto e nell’interesse di Piero Amara». In questo modo, Capristo aveva favori per la sua carriera. Nel 2016, infatti, sarebbe rimasto privo di incarichi direttivi, visto che doveva concludere il suo incarico a Trani. Ma secondo la procura, Amara e Paradiso avrebbero fatto pressione sui membri del Csm e/o soggetti in grado di influire su questi ultimi.

LEGGI ANCHE:

GESSICA NOTARO: "PERDONO? LO FARÒ PER ME"/ "La Fede è un aiuto, Dio giudicherà"Morte Madalina Pavlov/ Fu uccisa? La madre: "Voglio la verità su mia figlia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA