Piero Angela, cerotto in testa: cos’è successo/ Social: “Ha colpito un meteorite?”

Piero Angela ospite oggi di “Tv Talk” per l’ultima puntata dedicata agli Awards, i premi dedicati alle migliori novità televisive dell’anno. Il programma ha deciso di omaggiare il maestro della divulgazione scientifica, che si è presentato però in collegamento con un grande cerotto sulla testa. Sui social qualcuno si è interrogato sul motivo, preoccupandosi per le condizioni del divulgatore, che dal canto suo non ha fatto alcun riferimento alla sua ferita, né gli è stato chiesto conto. In ogni caso è apparso in gran forma, infatti parlando della tragedia del Mottarone in relazione a come è stata trattata da stampa e media, ha condiviso una riflessione molto interessante: «Interessano le notizie, colpiscono le emozioni. Quello che mi lascia perplesso è che queste notizie (quelle più sconvolgenti sul piano emotivo) uccidono il resto dell’informazione». Nel frattempo sui social crescono gli interrogativi: «Che ha fatto Piero Angela in testa? #tvtalk», ha scritto un utente.

Piero Angela ai maturandi/ “Non vi angosciate per l'esame, la vita vi darà un voto”

IRONIA SUI SOCIAL PER LA FERITA DI PIERO ANGELA

C’è anche chi ha fatto dell’ironia. «Piero Angela ha colpito un meteorite? #tvtalk», ha scherzato un utente. Nel frattempo il diretto interessato ha affrontato a “Tv Talk” anche il caso Aurora Leone. «Un sintomo chiaro della difficoltà in cui si trova un Paese in cui mamme e nonne erano figure in cucina, e in tempo rapidissimo questo oggi è cambiato. Le donne sono migliori degli uomini e io ho un rapporto migliore con loro». Al netto dei tweet preoccupati sul cerotto comparso sulla testa di Piero Angela, sono tantissimi quelli che omaggiano il celebre divulgatore. «Piero Angela è stato il maestro di tutti noi. Se abbiamo amato la scienza e la storia lo dobbiamo alla sua grandezza», ha scritto un tweet. «Le parole semplici di Piero Angela nello spiegare concetti complicatissimi. #tvtalk», ha aggiunto un altro. Una standing ovation social insomma: «Piero Angela è stato il maestro di tutti noi. Se abbiamo amato la scienza e la storia lo dobbiamo alla sua grandezza».

