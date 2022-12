Piero Angela, com’è morto e malattia/ Dalla discopatia lombare alla toccante decisione presa prima di morire

Piero Angela com’è morto e qual era la sua malattia

Il 13 agosto di quest’anno si spegneva Piero Angela. La morte del celebre divulgatore scientifico, volto noto e amato da grandi e piccini, ha sconvolto tutti gli affezionati telespettatori, seppur non sia arrivata come una sorpresa. Piero Angela infatti era malato da tempo: soffriva di discopatia lombare, una patologia degenerativa che provoca dolori forti e limitazioni nei movimenti della colonna vertebrale. Lui stesso della sua malattia disse: “Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta. Quando sono in piedi ho più di 90 anni, ma quando sono seduto ne ho 45”.

Con la sua morte, annunciata pubblicamente da suo figlio Alberto Angela, è arrivata una lettera scritta proprio da Piero Angela. Il divulgatore, prevedendo l’arrivo della sua morte, ha deciso di scrivere un messaggio d’addio per fan e spettatori, con il quale ha commosso tutti.

“Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. – scriveva in quella lettera, dicendo che – Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. – e definendo quella vissuta – un’avventura straordinaria. Vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati.”

Piero Angela raccoglie in se tanti retroscena inediti e curiosità. Una di questi, che forse lascerà molti senza parole, è che nonostante la sua vasta cultura non si sia mai laureato. In compenso ha ricevuto 8 lauree honoris causa e il suo nome è stato dato ad un asteroide scoperto nel 1994.

