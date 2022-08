“Piero Angela morto per quarta dose vaccino”/ Fake news virale: “Allo Spallanzani…”

“Piero Angela morto per la quarta dose di vaccino Covid“. Questa l’ultima fake news che circola sui social. Una bufala creata anche per minare il messaggio pro scienza del celebre divulgatore scientifico, morto il 13 agosto all’età di 93 anni. Da giorni i social sono inondati da commenti del tutto fuorvianti sulla scomparsa di Piero Angela. A Ferragosto un account Facebook ha pubblicato un post in cui si afferma che un primario dello Spallanzani di Roma, tale Elvio Giagrinte, avrebbe confermato che Piero Angela è deceduto a causa degli eventi avversi emersi dopo la quarta dose, nello specifico una crisi cardiaca.

Una dichiarazione inventata, tutto falso. Come evidenziato da Repubblica, allo Spallanzani non c’è alcun primario con quel nome, neppure nel database dell’Ordine dei Medici risulta che esista un medico con quel nome. Se si cercano informazioni in Rete, usando un qualsiasi motore di ricerca online, come risultati si ottengono il post in questione e le condivisioni in gruppi contrari alla vaccinazione e al green pass.

BUFALA COLPISCE PIERO ANGELA, UOMO PRO SCIENZA

Di fatto, Piero Angela è stato usato per diffondere l’ennesima fake news sul vaccino. Questa bufala è stata creata e diffusa dagli ambienti no vax con l’obiettivo di renderla virale. Peccato che Piero Angela abbia pubblicizzato e incentivato le vaccinazioni anti Covid. Anche per questo, la bufala risulta ancor più odiosa. Teniamo infatti conto dell’impegno profuso dal divulgatore scientifico non solo in tema Covid, ma in generale a favore della scienza.

In ogni caso, nel dicembre 2020 Piero Angela, intervenendo ai microfoni della trasmissione Rai “Storie Italiane”, confermò di essere appunto a favore della vaccinazione ed evidenziò la necessità che i personaggi pubblici come lui dessero il buon esempio come testimonial della campagna vaccinale. Una sorta di appello da parte di Piero Angela, suo malgrado protagonista di una fake news che non riuscirà a minare il messaggio pro scienza che ha trasmesso in tutta la sua vita.

