PIERO AUSILIO, MORTA LA MAMMA ROSA: LUTTO PER L’INTER

Lutto in casa Inter, perché è morta la mamma di Piero Ausilio, il direttore sportivo della società nerazzurra, uno dei più stretti e validi collaboratori del presidente Beppe Marotta. La notizia dell’addio alla signora Rosa naturalmente diventa ancora più triste oggi, sabato 21 dicembre 2024, perché siamo a pochi giorni dal Natale e tutti coloro che abbiano vissuto un lutto familiare sotto le feste sanno che c’è un tocco di tristezza in più.

La notizia della morte della mamma di Piero Ausilio è stata comunicata dalla società nerazzurra con questo breve ma sentito comunicato ufficiale pubblicato sul sito Internet della società campione d’Italia in carica: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e in questo momento di lutto si stringe attorno al direttore sportivo Piero Ausilio e alla sua famiglia per la scomparsa dell’amata mamma Rosa”.

Le origini dei genitori di Piero Ausilio sono calabresi, per la precisione dal Comune di Campana, in provincia di Cosenza. Il dirigente sportivo però è nato a Milano nel 1972 e la sua vita si è sviluppata tutta nel capoluogo lombardo, con l’Inter naturalmente in primo piano dal momento che è entrato nella società nerazzurra nell’ormai lontano 1998, lavorando prima nel settore giovanile (e anche allo Spezia), passando poi a lavorare per la prima squadra fin dal 2010. Piangono nonna Rosa anche i due figli di Piero Ausilio, Giulia e Nicolò, avuti con la ex moglie Daniela.