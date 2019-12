Piero Badaloni/ “Internet ha cambiato il giornalismo” (Vieni da me)

Piero Badaloni oggi sarà ospite di Vieni da me: il giornalista romano a tutto tondo nel salotto di Caterina Balivo. Laureatosi in filosofia del diritto, il giornalista ha iniziato la sua carriera nel 1971 in Rai: nove anni più tardi è arrivato il riconoscimento “cronista dell’anno” dall’Unione nazionale cronisti italiani. Conduttore del Tg1 tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, il classe 1946 è stato autore e conduttore di numerosi format giornalistici: tra gli altri, citiamo Italia sera con Enrica Bonaccorti e Unomattina con Elisabetta Gardini. Direttore della rivista Il Nuovo tra il 1990 e il 1994, Piero Badaloni entra in politica nel 1995: viene eletto Presidente della Giunta Regionale del Lazio come indipendente, mentre nel 1996 viene eletto Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Terminato il mandato, viene sconfitto da Francesco Storace. Successivamente Badaloni ha fatto ritorno in tv: dall’esperienza da direttore di Rai International a corrispondente Rai da Madrid, fino all’avventura su Tv 2000 con il talk show Avanti il prossimo.

PIERO BADALONI OSPITE A VIENI DA ME

Intervistato da Gianfranco Gramola per Interviste Romane, Piero Badaloni ha raccontato che la sua passione per il giornalismo è nata dalla voglia di conoscenza e dalla curiosità di capire. L’obiettivo, ha spiegato Badaloni, era quello di «approfondire quello che ti sta intorno, la realtà, la vita, le persone e questa me l’hanno data i miei genitori. Poi io l’ho incanalata verso il giornalismo già dalla scuola». E rispetto ai suoi tempi, il giornalismo oggi «è cambiato, è cambiato. Prima era più rigorosa la necessità di verificare le fonti, quando non esisteva ancora internet. Certamente da questo punto di vista internet ha rappresentato un lato positivo e un lato negativo. Il lato positivo è che c’è la possibilità di allargare le ricerche e di accelerare i tempi di queste ricerche grazie a Google. Dall’altra però c’è il rischio che ciascuno prenda per buona quello che passa su internet, con il rischio di prendere delle cantonate terrificanti. Questa è una tendenza odierna del giornalismo di non verificare più le fonti ed è molto terrificante».

