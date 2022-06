Piero Barone de Il Volo, è fidanzato dopo le ex?/ “L’amore va tutelato”

Piero Barone de Il Volo è fidanzato?

Piero Barone ha una nuova fidanzata? Il cantante de Il Volo è single dopo Valentina Allegri e i presunti flirt con Elisabetta Gregoraci e Veronica Ruggeri. Proprio così, se Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono usciti allo scoperto con le rispettive fidanzate confermando nel salotto televisivo di Verissimo di essere follemente innamorati, Piero è ancora single. La conferma è arrivata proprio dal tenore de Il Volo che, ospite con gli altri due componenti a Verissimo, si è sbottonato sulla sua vita privata. “Sono single. L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte” sono state di dichiarazioni di Piero Barone.

Non c’è nessuna donna quindi nel cuore del cantante de Il Volo, che in passato ha vissuto una lunga storia d’amore con Valentina Allegri, la figlia dell’allenatore della Juventus.

Piero Barone e le ex fidanzate: da Valentina Allegri a…

Piero Barone è single. Il cantante de Il Volo ha confermato di non aver il cuore impegnato, ma di essere pronto ad accogliere la sua anima gemella. “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte” – ha precisato il cantante ospite di Verissimo. Dopo la storia d’amore con Valentina Allegri, il cantante de Il Volo non si è più innamorato. In passato il nome del tenore è stato però associato a diverse donne del mondo dello spettacolo: in particolare Elisabetta Gregoraci e l’inviata de Le Iene Veronica Ruggeri.

Si tratta di due ipotetici flirt mai confermati né tantomeno smentiti sia dal cantante che dalla dirette interessate. In realtà se nche ci fosse stato qualcosa tra Piero e queste donne del mondo dello spettacolo oramai è acqua passata, visto che la Gregoraci si è riavvicinata a Briatore, mentre l’inviata de Le Iene è felicemente fidanzata con Nicolò De Devitiis.

