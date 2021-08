Piero Barone de Il Volo è single?/ Veronica Ruggeri e quella foto con De Devitiis

Piero Barone de Il Volo è single? Torna ciclicamente sotto i riflettori la vita privata del cantante, così come quella dei suoi amici e colleghi Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Piero, d’altronde, è molto riservato quando si parla di vita privata. È nota, infatti, solo la relazione avuta con Valentina Allegri, figlia del noto mister Massimiliano, conclusasi ormai da tempo.

Ignazio Boschetto e la fidanzata Ana Paula Guedes/ “Con lei è tornato a sorridere”

Negli ultimi tempi si è però parlato di una sua possibile relazione con una inviata de Le Iene e anche conduttrice del programma: Veronica Ruggeri. Un gossip, questo, che in più di un’occasione ha popolato i settimanali ma che non ha mai ricevuto una conferma da parte dei due interessati. Non è chiaro, infatti, quando si siano frequentati, anche se pare al momento che questa relazione sia ormai finita.

Julian Iorio, chi è?/ Il piccolo sassofonista con Il Volo all'Arena di Verona

Veronica Ruggeri e Piero Barone, storia già finita?

Lo scorso anno si è parlato molto della presunta storia d’amore nata tra Veronica Ruggeri e Piero Barone, il tenore de Il Volo. Oggi, questa presunta relazione, sembra già essere giunta al termine. A confermarlo sarebbero alcuni indizi social, in particolare una foto pubblicata dalla Ruggeri alcuni giorni fa che la vede felice al fianco di un altro uomo: il suo ex Nicolò De Devitiis, anche lui inviato del programma di Italia 1. “Le nuvole si superano a destra e non rispettano la precedenza.” recita la didascalia dello scatto condiviso dalla Ruggeri, che sembrerebbe confermare il ritorno di fiamma tra i due. Un gesto che, di conseguenza, svela che il cantante de Il Volo è al momento single.

Il Volo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ "Un anno difficile ma..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri)





© RIPRODUZIONE RISERVATA