Piero Barone de Il Volo fidanzato di Elisabetta Gregoraci?/ Scoop di Roberto Alessi

Non si ferma il gossip su Elisabetta Gregoraci che da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ha attirato ancor di più i riflettori sulla sua situazione amorosa. Dopo le discussioni nate, anche a distanza, con Flavio Briatore, la Gregoraci ha ammesso di essere “innamorata fuori dalla Casa”. Poi uno striscione volato in cielo ha portato a credere che questo amore fosse il rapper Mr Rain. Elisabetta ha però smentito che fosse lui la persona a cui si è riferita nella confidenza fatta ai compagni. A Pomeriggio 5 è stata Barbara D’Urso ad aggiungere un nuovo tassello a questo mistero, svelando che il misterioso fidanzato della Gregoraci sarebbe sì un cantante e anche molto famoso, ma appartenente ad un gruppo. Oggi a lanciare lo scoop, facendo il nome di questo presunto fidanzato è Roberto Alessi. Su Novella2000 fa infatti il nome di Pietro Barone de Il Volo.

Pietro Barone è il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci? Alessi svela…

Sul noto magazine, Roberto Alessi scrive: “a Canale 5, dove si produce il Grande Fratello Vip, che, condotto da Alfonso Signorini, va piuttosto bene anche come ascolti, mi dicono che Elisabetta sarebbe innamorata di un cantante, ma non sarebbe Mr. Rain come ho detto, ma si tratterebbe di Piero Barone, uno dei tre tenori (basta chiamarli tenorini) di Il Volo.” Una notizia che lascia tutti a bocca aperta, anche perché tra Pietro ed Elisabetta ci sarebbero circa 13 anni di differenza. Chiariamo che si tratta ancora di un gossip che non trova conferma, solo i diretti interessati potranno chiarire la situazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA