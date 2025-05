Il mondo del gossip indaga, ma non sempre trova gli indizi sperati; da una parte la carenza di notizie, dall’altra la grande attenzione per la riservatezza, Piero Barone de Il Volo non ha mai fatto segreto di quanto la sua vita sentimentale non debba essere al centro dell’attenzione mediatica e di come preferisca che tali aspetti restino parte della sua privata quotidianità. Eppure, i suoi fan e quelli del trio di tenori non smettono di interrogarsi: Piero Barone è fidanzato?

Piero Barone de Il Volo, il tenore tra riservatezza e liaison del passato

A oggi, il cuore del tenore sembra essere libero; nessuna traccia di una dolce metà per Piero Barone. Ovviamente, il focus è sulle notizie note; in linea con la sua attenzione alla privacy e riservatezza, potrebbe anche essere impegnato e al contempo non propenso a raccontare a media e fan la bellezza di una nuova liaison. “E’ un tema particolare, va tutelato”, spiegava il tenore de Il Volo in un’intervista del passato riferendosi appunto all’amore, parole che avvalorano la tesi che ci porta a non escludere del tutto la possibilità che Piero Barone sia fidanzato.

Maggiori sono le informazioni reperibili sugli amori del passato per Piero Barone de Il Volo; ovviamente, ‘maggiori’ è una sorta di eufemismo. Per quanto siano note alcune liaison vissute in tempi passati, anche in quelle circostanze poche e frammentarie furono le curiosità reperibili. Come racconta Fanpage, una prima relazione nota è quella con Valentina Allegri – come si evince dal cognome, figlia del noto allenatore Max Allegri – durata però pochi mesi. Successivamente pare abbia avuto una liaison con Veronica Ruggeri – volto noto de Le Iene – ma i diretti interessati non hanno mai parlato ufficialmente del rapporto.

C’è una fidanzata nel cuore di Piero Barone? La sincera confessione del tenore e le speranze per il futuro

Tornando al quesito iniziale, la risposta appare per metà scontata: Piero Barone non è fidanzato, o semplicemente in questo momento preferisce coltivare senza ingerenze mediatiche un possibile nuovo amore. In passato raccontava di non aver avuto ancora i favori del fato per l’incontro dell’anima gemella; il tenore sottolineava, al contempo, la speranza di poter trovare anche lui un amore sincero. chissà che, rispetto ad allora, qualcosa non sia effettivamente cambiato nella sua vita sentimentale.