Single o fidanzato? Tutto sulla vita privata di Piero Barone

Ancora nessuna nuova su Piero Barone. Almeno da un punto di vista sentimentale, infatti, tutto tace. Sempre che non si voglia considerare il triste caso della signora Amalia che, come raccontato dalle Iene, è stata vittima di una truffa di alcuni malintenzionati che le hanno fatto credere di essere la fidanzata di Piero Barone de Il Volo. Dunque, non è dato sapere se attualmente ci sia o meno una persona speciale nella vita del tenore. Da diverso tempo a questa parte, il cantante parrebbe single, come ha ribadito più volte.

Piero Barone non ha fretta di trovare l’amore e, dopo alcune relazioni naufragate, sembra molto concentrato sul lavoro. In una recente intervista a Le Iene, tuttavia, ha raccontato alcuni aneddoti molto personali, aprendosi co sincerità nell’intervista della iena Niccolò De Devitiis. Il tenore ha infatti confidato di aver perso la verginità “un mese prima dei diciotto anni, dietro un cespuglio”.

Nel corso della stessa intervista Piero Barone ha raccontato anche alcuni dettagli di quella sua prima volta, senza cadere nelle volgarità ovviamente. D’altronde l’artista ha sempre avuto eleganza e stile, nel parlare e nel rapportarsi con gli altri.

“Dopo la prima volta, a 18-19 anni ci siamo divertiti ma adesso è cambiato completamente tutto, non me la sento di finire un concerto e conoscere una persona, trascorrere insieme un paio d’ore e poi è finita lì. Cerco l’amore”, ha confidato il cantante. Per Piero Barone, infatti, l’amore è una cosa seria e non vuole più prendere sottogamba questo sentimento. Mentre i suoi colleghi de Il Volo sembra abbiano trovato l’altro metà della mela, per lui la ricerca continua.

