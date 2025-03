La vita privata dei volti noti non sfugge alla curiosità degli appassionati ma, in determinati casi, bisogna accontentarsi di un nulla di fatto. E’ questo il caso di Piero Barone de Il Volo, sempre stato molto discreto a proposito della sua vita sentimentale e soprattutto negli ultimi tempi risulta difficile scandagliare il mondo dei suoi sentimenti alla ricerca di una possibile nuova fidanzata dopo le ultime liaison note.

In passato, Piero Barone è stato legato – seppur per un breve periodo- a Valentina Allegri; l’ex fidanzata – come si evince dal cognome – è figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri. Una liaison che non ha avuto particolare risonanza mediatica, probabilmente per la volontà di entrambi di vivere il tutto con discrezione e serenità; purtroppo però, l’esito non è stato felice. Discorso simile anche per un’altra ex fidanzata, la giornalista Veronica Ruggeri; anche in questo caso poco clamore mediatico ma le cose non sono andate come sperato.

Fidanzata Piero Barone, il tenore de Il Volo ha trovato l’amore?

Ma quindi, oggi Piero Barone ha una fidanzata? Il cantante de Il Volo – almeno stando ai possibili indizi che spesso emergono dai social – sembra essere ancora alla ricerca di una dolce metà. Nessun accenno a nuove liaison o circostanze romantiche, segno che poco sia cambiato da quando intervistato a Verissimo spiegò di non aver ancora trovato il grande amore: “Trovare l’anima gemella è una fortuna, io non l’ho ancora trovata”. Di certo, non manca il tempo al cantante de Il Volo di poter vivere intense emozioni all’insegna dell’amore; chissà che presto non arrivino novità a proposito di una nuova fidanzata di Piero Barone. Data la discrezione del tenore, tra l’altro, non è detto che nel suo cuore non ci sia già oggi una nuova fiamma che però preferisce per ora proteggere dalle curiosità spesso invasive e indiscrete degli amanti della cronaca rosa.