Piero Barone ha una fidanzata?/ “Molti hanno trovato l’anima gemella, io ancora non ho una fidanzata!”

Il cuore di Piero Barone, uno dei tre cantanti de Il Volo, è libero. Il cantante italiano, famoso in tutto il mondo, non è fidanzato. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato in occasione di una intervista rilasciata da Silvia Toffanin a Verissimo. Da tempo si rincorrevano voci su una possibile nuova fidanzata nella sua vita dopo le storie d’amore con Veronica Ruggeri de Le Iene e Valentina Allegri, figlia di Massimiliano Allegri, ma in realtà il cantante è single e felice. “Sono single. L’amore è un tema particolare” – ha detto il cantante di “Capolavoro”, brano presentato durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Eleonora Venturini Storaro, (ex) fidanzata Gianluca Ginoble/ Lui: "le cose sono cambiate, ma sto amando"

Nessuna donna quindi nella vita di Piero Barone che non nasconde però di essere alla ricerca dell’amore e dell’anima gemella visto che i suoi compagni Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono innamorati. Del resto non è facile trovare l’amore oggigiorno e i tanti impegni di lavoro in Italia e in giro per il mondo sicuramente non aiutano.

Selvaggia Lucarelli ‘stronca’ due giudici de ‘Acchiappatalenti’/ “Wanda Nara come un gatto, Sabrina Salerno…”

Piero Barone de Il Volo ha una fidanzata? È alla ricerca dell’amore

Nonostante tutto però Piero Barone de Il Volo non ha perso le speranze di trova una fidanzata! Il tenore de Il Volo, infatti, è alla ricerca dell’amore e dell’anima gemella consapevole delle difficoltà, ma non demorde. ” Molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no” – ha detto la voce di Grande Amore. Chissà che in questi mesi il cantante non possa incontrare la sua vita e iniziare così una nuova storia d’amore dopo quelle naufragate con Veronica Ruggeri de Le Iene e Valentina Allegri.

Il Volo, Tutti per uno: Concerto all'Arena di Verona/ Diretta 14 maggio 2024, scaletta e ospiti

Intanto per il cantante de Il Volo dopo la fortunatissima tournée in Giappone si prospettano mesi di grande impegno, visto che con i compagni Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sarà impegnato in un tour italiano e dal 2025 in un tour negli Stati Uniti d’America.











© RIPRODUZIONE RISERVATA