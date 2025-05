Il trio de Il Volo è molto amato dagli italiani che non perdono occasione perseguirli e fare il tifo per loro dal punto di vista professionale. I tre ragazzi, dalla faccia pulita e il carattere timido di chi nonostante il successo ha mantenuto l’umiltà, sono molto apprezzati e seguiti per quanto riguarda i loro traguardi professionali ma anche le faccende che riguardano la sfera privata. Tra le domande che fanno si fanno spesso gli appassionati della loro musica, c’è la seguente: Piero Barone ha una nuova fidanzata? Il cantante de Il Volo ha avuto in passato diverse storie d’amore: nonostante sia comunque riservato, Piero ha avuto modo più volte di parlare delle sue esperienze d’amore e in particolare una relazione.

La fidanzata più famosa di Piero Barone è stata infatti Valentina Allegri, che non a tutti risuonerà un nome familiare. Valentina è infatti la figlia di Max Allegri, ex allenatore della Juventus. I due hanno vissuto per diversi anni una bella storia d’amore che è poi terminata. La loro storia è terminata nel 2019 e da allora Piero è stato fidanzato anche con Veronica Gentili, attualmente alla guida de L’Isola dei Famosi. La loro storia non è durata molto e da quel momento non si hanno molte notizie sulla vita sentimentale di Piero Barone.

Piero Barone ha una nuova fidanzata? Tutto tace

Dopo aver concluso la sua relazione con Valentina Allegri, Piero Barone de Il Volo non sembra essersi fidanzato nuovamente, o almeno non sembra aver avuto storie davvero importanti. A chi si chiede dunque “Piero Barone ha una nuova fidanzata?” rispondiamo di no, o almeno lui non ne ha mai parlato pubblicamente, anzi, ha raccontato di essere in attesa dell’anima gemella. “Trovare l’anima gemella è una fortuna, io non l’ho ancora trovata” aveva spiegato infatti a Verissimo qualche tempo fa. Dunque, il cantante è ancora in attesa di una ragazza che possa portare gioia nella sua vita.