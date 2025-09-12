Piero Barone ha una nuova fidanzata? L'artista è stato fidanzato con Valentina Allegri, figlia del noto allenatore, ma adesso sarebbe single
Molto amati da tutti gli italiani, i tre artisti de Il Volo sono particolarmente apprezzati non solamente per le loro doti canore ma anche per il loro essere particolarmente educati e a modo. Per questo molto spesso i fan si chiedono cosa facciano nella loro vita privata i tre giovani. Ad esempio, se qualcosa in più sappiamo su Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, di meno sono le informazioni su Piero Barone. Cosa sappiamo della vita privata del tenore? E in particolare, Piero Barone ha una nuova fidanzata? C’è da dire che l’artista è sempre stato riservato anche se qualche anno fa ha ufficializzato una storia d’amore con una ragazza.
Si trattava di Valentina Allegri, per tanti un nome sconosciuto ma per gli appassionati di calcio, no. Valentina è infatti la figlia di Max Allegri, all’epoca allenatore della Juventus e attualmente in forza sulla panchina del Milan. I due sono stati una coppia per diversi anni, fino a quando nel 2019 la loro storia non si è conclusa. Da quel momento si è parlato di un flirt di Barone con Veronica Gentili de Le Iene, ma la storia non è mai stata confermata.
Piero Barone ha una nuova fidanzata? “L’anima gemella…”
Piero Barone, uno dei tre artisti de Il Volo, ha parlato a Verissimo della sua situazione sentimentale. Nel corso di un’intervista nel programma Mediaset ha dichiarato: “Trovare l’anima gemella è una fortuna, io non l’ho ancora trovata”. Piero, infatti, è ancora single nonostante sia un ragazzo di gran talento e con un successo importante alle spalle. A quanto pare, però, nel suo cuore ancora nessuna ragazza ha fatto breccia definitivamente: chissà che non arrivi qualcuna in grado di rubargli il cuore per cominciare un nuovo percorso di vita insieme. L’anima gemella è una fortuna, come ha dichiarato lui stesso, e da qualche parte probabilmente ci sarà la sua.