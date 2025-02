Regna il mistero sulla situazione sentimentale di Piero Barone de il Volo ma…

Piero Barone sembrerebbe l’unico componente de Il Volo ad essere single. L’amore, a quanto pare, non ha ancora bussato alla sua porta, ma il cantante non ne fa un dramma. D’altronde in questi anni ha già avuto modo di provare emozioni vere, seppur fugaci, con alcuni donne del mondo dello spettacolo e non. Per qualche mese Piero Barone ha infatti vissuto al fianco di Valentina Allegri, la figlia del celebre allenatore Massimiliano Allegri.

Un colpo di fulmine che sembrava promettere davvero molto bene ma che poi è svanito in un batter d’occhio, nonostante le presentazioni ufficiali in casa. Subito dopo si sono rincorsi rumor e gossip su una presunta relazione con Veronica Ruggeri, inviata delle Iene. Il loro flirt, tuttavia, non è mai stato confermato dai diretti interessati. Le smentite, invece, sono arrivate da Elisabetta Gregoraci, quando si vociferò di un’amicizia molto speciale tra lei e il tenore.

Piero Barone, ancora nessuna traccia della nuova fidanzata? Il tenore spiega: “Quando c’è l’amore…”

Piero Barone ha lasciato correre, preferisce non immischiarsi nelle dinamiche tipiche del gossip. E così aspetta con calma il vero amore, che è certo di saper riconoscere. “L’amore e i sentimenti sono dei tempi particolari”, aveva detto a Verissimo. “C’è chi ha la fortuna di avere al suo fianco l’anima gemella, io ancora non l’ho trovata ma sono certo che sia da qualche parte”, ha detto fiducioso.

Piero Barone, dunque, misura con grande cautela le parole quando si parla di amore, sentimenti e relazione. “Perché quando c’è l’amore significa che c’è un sentimento molto forte, che va tutelato”, le sue parole nel salotto di Silvia Toffanin. Dunque non resta che aspettare Cupido, per il momento non c’è nessuna traccia di una nuova fidanzata.

