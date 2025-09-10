Piero Barone ha una nuova fidanzata? Dopo la fine della relazione con Valentina Allegri, pochi i rumors sulla vita sentimentale del tenore

Molto amati in Italia e non solamente, i tre tenori de Il Volo ha un seguito incredibile, nel pubblico sia maschile che femminile. Tutti, infatti, sono incantati dal loro immenso talento che ha portato negli anni a soddisfazioni incredibili. Con il tempo, i fan si sono affezionati non solamente alle loro carriere, ma anche ai tre in quanto persone: hanno gioito con Ignazio Boschetto, di recente diventato papà di Gabriele dopo il matrimonio con Michelle Bertolini di un anno fa, e sono felici per Gianluca Ginoble che sembra aver trovato l’amore nella giovane Claudia. Non manca ovviamente l’interesse neppure nei confronti della vita privata di Piero Barone, che tra i tre sembra però quello un po’ più riservato. Poche, infatti, le informazioni che riguardano la vita privata del giovane artista. Ma cosa sappiamo su di lui? Piero Barone ha una nuova fidanzata? Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Fiorella Mannoia, chi è: dal cinema alla musica/ L'esordio con il Festival di Castrocaro

Piero Barone ha una nuova fidanzata? Quella storia famosa conclusa nel 2019

Come dicevamo, Piero Barone è forse il più riservato tra i tre tenori de Il Volo. Diversi anni fa è stata resa nota una storia d’amore dell’artista con Valentina Allegri, figlia dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, all’epoca proprio alla guida del club bianconero. Due personalità molto diverse tra loro che hanno però vissuto un amore importante e molto sentito: con il tempo, Piero e Valentina hanno preso strade differenti e nel 2019 si sono lasciati definitivamente.

Rose Villain/ Dal desiderio di un figlio a quel dubbio che l'assilla: "Ho episodi depressivi e momenti down"

Da quel momento sembrerebbe che Piero Barone non abbia avuto altre storie pubbliche: si è parlato di un flirt con la conduttrice Veronica Gentili, mai confermato. Dunque, non sappiamo se attualmente Piero Barone abbia o meno una fidanzata: qualche mese fa, a Verissimo, l’artista ha confessato di non aver ancora trovato l’anima gemella ed è probabile che sia ancora così a distanza di qualche tempo.