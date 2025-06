Piero Barone de Il Volo ha ritrovato l’amore? Il cantante e membro del trio di artisti che da anni incanta a giro per il mondo sembra in una fase di vita in cui le priorità sono altre rispetto a quelle sentimentali. Piero Barone ha una fidanzata oggi? La vita privata dell’artista resta avvolta nel mistero, ma a quanto pare Piero Barone non avrebbe una fidanzata in questa fase di vita. Il cantante in passato ha avuto una storia finita anche sotto i riflettori, essendo stato fidanzato con Valentina Allegri, figlio del noto allenatore del Milan.

Per Piero Barone è dunque un momento di vita nel quale l’artista si sta concentrando sul lavoro. In una vecchia intervista, Piero Barone ha confidato riguardo alla sua vita privata: “Trovare l’anima gemella è una fortuna, io non l’ho ancora trovata” ha ammesso il cantante de Il Volo che aspetta dunque la persona giusta e spera che nella vita possa arrivare quella fetta di felicità che ha tardato ad arrivare fino ad oggi.

Piero Barone e la fidanzata mancata: “Non ho ancora avuto questa fortuna”

Sempre parlando di amore e cuore, Piero Barone ha confessato di non aver ancora trovato l’amore nella sua vita. Una presenza che ad ora manca. L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no” ha rivelato il cantante de Il Volo che però non demorde e spera ancora di riuscire ad arrivare a quel momento.

Intanto Piero Barone si gode la carriera, in attesa che la vita riesca a sorprenderlo ancora una volta da quel punto di vista. Oltre a Valentina Allegri, un’altra fidanzata di Piero Barone è stata Veronica Ruggeri, nota conduttrice e volto de Le Iene da diversi anni a questa parte.

