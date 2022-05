Piero Barone (Il Volo) è fidanzato?/ Tutto tace dopo presunto flirt con Veronica Ruggeri ma…

Forse non tutti sanno che Piero Barone de Il Volo, a differenza dei suoi colleghi e amici del trio, non è fidanzato. Il cantante sostiene da tempo di essere single e di non aver ancora trovato il vero amore. Nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, la Toffanin aveva provato a farlo sbottonare sul suo status sentimentale e su possibili frequentazioni, ma il tenore era stato abbastanza chiaro: “Sono single. L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte”.

Il suo nome, in passato, era stato accostato ad Elisabetta Gregoraci, quando la showgirl era impegnata al Grande Fratello VIP. Oltre ad Elisabetta Gregoraci, secondo i rumors del gossip, Piero Barone avrebbe avuto quantomeno un flirt anche con la conduttrice de Le Iene, Veronica Ruggeri. Nessuno dei due ha mai confermato o smentito.

Piero Barone è fidanzato? Dopo la rottura con Valentina Allegri tutto tace

“L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo”, aveva detto a proposito di sentimenti Piero Barone a Verissimo. Insomma, il cantante non sembra intenzionato ad accontentarsi e dopo la fine della storia d’amore Valentina Allegri, ha deciso di restare single ed aspettare la persona giusta.

Da quando si sono lasciati, infatti, Piero Barone non ha più ritrovato l’amore anche se proprio in quel periodo sono state insistenti le voci che lo vedevano al fianco di Veronica Ruggeri. Un flirt che è rimasto sempre nel campo delle ipotesi e che non ha mai spiccato il volo. Ad oggi, a quanto pare, le cose non sono ancora cambiate. Piero Barone è single in attesa del vero amore.

