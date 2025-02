Nell’anno 2022 è venuto a mancare uno dei più grandi divulgatori del nostro tempo, Piero Angela. Il suo punto di forza è stato quello di raccontare in modo semplice e comprensivo la meraviglia e la complessità della scienza, facendola arrivare nelle case degli italiani con lo storico “Super Quark” e facendo così appassionare milioni di persone a tematiche incredibilmente interessanti. Il tutto accanto del suo adorato figlio Alberto Angela, che oggi porta avanti l’eredità culturale del padre continuando a fare informazione di carattere scientifico.

Fu proprio lui ad annunciare ai fan la dipartita del padre: “Buon viaggio papà”, aveva scritto. Dopo ben 70 anni di vita completamente dedicati all’informazione, Piero Angela è morto il 13 agosto 2022 a Roma. Per quanto riguarda la sua vita privata è sempre stato estremamente riservato e non ha mai rivelato nulla nè della sua vita sentimentale e nemmeno della sua lunga malattia, affrontata con estremo coraggio fino all’ultimo. Infatti, non è passato inosservato il suo impegno nel concludere i suoi impegni nonostante fosse provato dalle sue condizioni di salute.

Ancora oggi i fan del noto divulgatore non sanno quale sia la vera causa morte di Piero Angela, e nessuno della sua famiglia ha mai parlato svelando di cosa soffrisse l’uomo. Certo è che negli ultimi tempi lui stesso aveva dichiarato di avere qualche problema di salute che non gli aveva permesso di continuare con i suoi progetti. Ecco cos’aveva dichiarato: “Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti“.

Piero Angela avrebbe di lì a poco compiuto 94 anni e al Messaggero aveva rivelato poco prima di morire di avere un problema ad un disco invertebrale, la “discopatia”. Si tratta di un problema relativo all’età e il divulgatore aveva ironizzato dicendo di avere “un piede nella fossa“. Il suo malessere fisico negli ultimi tempi gli stava portando via le energie per esprimersi al meglio a Super Quark, programma che ha condotto con coraggio fino a più di 90 anni. I funerali di Piero Angela si erano tenuti a Roma il 16 agosto del 2022 nella camera ardente del Campidoglio. La cerimonia si era tenuta in forma laica dato che il divulgatore si è sempre dichiarato ateo.

