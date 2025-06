Intervista fiume di Piero Chiambretti, tornato a parlare della sua vita e della carriera che lo ha visto grande protagonista sul piccolo schermo negli ultimi anni. In una intervista concessa a Vanity Fair, Chiambretti ha raccontato alcuni temi molto intimi, soffermandosi sulla madre e il padre: “Negli anni della mia infanzia il fatto di non essere riconosciuto da un padre è stato un vero e proprio buco nero perché, pur di non chiedere a mia madre come erano andate realmente le cose, spesso mi inventavo un padre che non c’era” ha confidato lo stesso conduttore che invece ha potuto contare su una mamma molto presente, alla quale ha dedicato grandi attenzioni.

Tornando a parlare della madre, Piero Chiambretti ha raccontato: “L’ho fatta licenziare dall’ufficio in cui ha lavorato per 35 anni e le ho comprato una casa che le ha permesso di fare tutte le cose che non aveva potuto fare per mantenere un figlio in una società ottusa, regolata sui silenzi, sul peccato e la vergogna di essere sola” ha raccontato Piero Chiambretti.

Piero Chiambretti e le sue passioni: “Non amo parlare di me”

Spesso nel corso degli anni lo abbiamo visto prendersi la scena e intrattenere, divertire i milioni di telespettatori che hanno goduto dei suoi programmi nel tempo. Ma Piero Chiambretti preferisce sempre tenere i riflettori puntati sul lavoro piuttosto che sulla vita privata:

“Mi diverto di più a parlare di televisione e di comunicazione che della mia vita privata. Trovo più interessante parlare, per esempio, del talento, che non ha niente a che fare con la malattia o la morte ma semplicemente con una benedizione, una manna dal cielo che qualcuno ha e qualcun altro no” le parole del conduttore in una intervista concessa a Vanity Fair.

