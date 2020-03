Piero Chiambretti col Coronavirus, come sta?/ “È stabile ma rimane in ospedale”

Solo pochi giorni fa è arrivata la notizia della positività al Coronavirus di Piero Chiambretti e di sua madre Felicita. Purtroppo, a poco tempo dal ricovero in ospedale, la donna si è spenta; ma come sta ora il noto conduttore? Le ultime notizie arrivano da La Repubblica e svelano che lo showman per ora rimane ricoverato in ospedale. “Le sue condizioni non si sono aggravate, – si legge – ma per chi lo sta seguendo nella lotta contro il Covid-19 […] è necessario che il conduttore televisivo rimanga all’ospedale Mauriziano.” Dunque il conduttore de La Repubblica delle donne rimane in ospedale e, per la precisione, in isolamento nell’area dedicata ai pazienti che hanno contratto il virus. Dunque si trova all’interno del pronto soccorso insieme ad altre persone che sono risultate positive.

Piero Chiambretti positivo al Coronavirus: rimane in ospedale

Piero Chiambretti rimane in ospedale ma le sue condizioni di salute sarebbero stabili e non gravi. Tuttavia i medici hanno escluso la possibilità di dimetterlo e di rimandarlo a casa. Rimane dunque sospeso anche il suo programma, “CR4-La Repubblica delle Donne”, fermo dalla notizia della sua positività al Coronavirus. A proposito dell’allerta creatasi tra le sue ospiti dopo la notizia, Michelle Hunziker ha voluto chiarire di non non essere in pericolo. Lo ha fatto sui social, rispondendo a una sua fan allarmata che le chiedeva informazioni in merito. Questa la sua risposta: “Ciao, no grazie a Dio sono fuori pericolo. Penso tanto a Piero…gli voglio molto bene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA