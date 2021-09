Piero Chiambretti “Mio padre? Mai conosciuto”/ “Non mi ha mai cercato ma sa chi sono”

Piero Chiambretti, ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo, racconta del mancato rapporto con suo padre. “Io credo di essere stato fortunatissimo, perché non avendo avuto un padre ho avuto due madri, – ha spiegato il conduttore, ricordando sua madre Felicita – perché di fatto mia madre era doppia, faceva sia il padre che la madre. Una madre che fa anche da padre forse ti leva anche qualche problema.”

Piero Chiambretti: “Mio padre non mi ha mai cercato”

Piero racconta di non aver mai conosciuto suo padre e di non aver mai avuto alcun cenno da parte sua. “Non ho mai sentito il bisogno di cercarlo. Ho avuto qualche momento difficile da ragazzino, quando sentivo parlare dei padri degli altri e io allora fingevo di averne uno. – ha raccontato – Quando arrivava la festa del papà era il giorno più terribile, non andavo a comprare il regalo anche se certe volte lo compravo e poi me lo regalavo. Non ho mai avuto la curiosità, il fatto di essere rifiutato mi ha dato la forza di dire che a perderci è lui”. Ha quindi concluso raccontando che: “Lui non mi ha mai cercato ma sa chi sono, quindi credo che il problema ce l’abbia più lui di me”.

