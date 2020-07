Piero Chiambretti “Non so se torno in tv”/ “La morte di mamma Felicita e il Covid..”

Piero Chiambretti difende la sanità pubblica italiane, gli uomini e le donne, medici e infermieri, che lo hanno sostenuto e aiutato in questo periodo e conferma che non sa se tornerà in tv. Questo è il succo della sua recente intervista rilasciata a La Stampa in cui, per la prima volta, torna a parlare di quello che è successo e dei suoi “non progetti” televisivi. La malattia e la morte di mamma Felicita lo hanno cambiato, lui stesso confida: “Dietro quelle due settimane in ospedale ci sono la malattia, la morte di mia madre, il senso della vita che è cambiato, il ripensamento delle mie scelte professionali”. Piero Chiambretti non scende mai nei dettagli perché non ama “rendere un fenomeno da baraccone” i suoi fatti personali ma quello che sottolinea è che dentro di sè qualcosa è cambiato e che questo lo fa ripensare anche al suo modo di fare tv.

PIERO CHIAMBRETTI DICE NO ALLA TV? LA MORTE DI MAMMA FELICITA…

Dovremo quindi dire addio alla “tv delle markette”? Sembra proprio che Piero Chiambretti non sa ancora di preciso se tornerà in tv ma l’unica cosa certa è che se lo farà sicuramente avrà modo di cambiare le cose anche in tv tant’è che sta pensando ad un programma “nuovo, in prima serata in cui i bambini si sostituiscono agli adulti. Si dice sempre che loro saranno i grandi di domani, ma molte volte sono già i grandi di oggi”. Questa è la sua nuova idea ma adesso rimane da capire se alla fine ce la farà davvero a tornare in tv oppure no anche se una cosa lui la ribadisce “Il Covid non ha cambiato le persone. Non so nemmeno quanto abbiamo imparato da questa lezione” che lui continua a definire una “maledizione divina”.



