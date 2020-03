PIERO CHIAMBRETTI POSITIVO AL CORONAVIRUS/ “Ricoverato con l’anziana madre a Torino”

Piero Chiambretti positivo al coronavirus. Il noto conduttore televisivo è risultato infetto al Covid-19 insieme all’anziana madre ed entrambi sono ricoverati presso l’ospedale Mauriziano di Torino. A riportarlo è Dagospia, il portale online diretto da Roberto D’Agostino, che pochi minuti fa ha pubblicato una notizia immediatamente ripresa da siti d’informazione e blog. Per il 64enne di Aosta, dunque, una brutta gatta da pelare, ma soprattutto per la signora Felicita: la mamma del presentatore Mediaset, vista l’età avanzata, potrebbe riscontrare qualche difficoltà in più a riprendersi dai sintomi di una malattia che, come hanno segnalato i numeri di queste settimane, comporta delle complicazioni maggiori nei soggetti più fragili, dunque persone con patologie pregresse o anziani con difese immunitarie fisiologicamente più basse.

PIERO CHIAMBRETTI POSITIVO AL CORONAVIRUS: IL GIALLO DEL TWEET DI LUXURIA

Prima di Dagospia, a pubblicare un tweet che annunciava la positività di Piero Chiambretti e della mamma Felicita al coronavirus era stata Vladimir Luxuria. Erano circa le 14:40 quando l’opinionista, come riportato da TvBlog, aveva commentato: “Il mio più sincero augurio a Piero Chiambretti e alla mamma ricoverati al Mauriziano per Coronavirus ce la faranno entrambi che sono forti!”. Attorno a questo cinguettio si è successivamente sviluppato un piccolo giallo: Luxuria ha infatti cancellato il tweet pochi minuti dopo averlo pubblicato. Da capire il perché: da una parte, secondo alcuni, il timore di essere incappata in una fake news; dall’altra, più probabilmente la volontà di non anticipare una notizia delicata come questa. In attesa di conferme ufficiali, sui social stanno già arrivando centinaia e centinaia di messaggi di incoraggiamento nei confronti di Piero Chiambretti e della mamma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA