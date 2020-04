Piero Chiambretti, volto tirato su Instagram dopo il Coronavirus / Foto, “Sono steso”

Pubblicità

Piero Chiambretti torna sui social network dopo la lotta contro il Coronavirus. E’ un volto stanco quello che appare su Instagram, segnato dalla scomparsa della madre Felicita e da un percorso di ripresa che non è ancora finito. Il famoso conduttore è tornato a casa da due settimane circa, le sue condizioni adesso appaiono incoraggianti, tanto che Piero ha avuto la forza di riprendere in mano i suoi account social. Non è ovviamente un Chiambretti spumeggiante, ma una persona che probabilmente ha sentito la necessità di ritrovare l’affetto virtuale del suo pubblico. I follower di Instagram sono rimasti in attesa per lungo tempo, trepidanti e ansiosi di conoscere le sue condizioni di salute. Piero Chiambretti ha optato per una foto genuina, che lo ritrae a tutti gli effetti “Steso”, come lui stesso ha scritto nella didascalia. Non poteva essere diversamente visto che il Coronavirus è una malattia debilitante, che lascia il segno in chiunque la contragga. Adesso per Piero Chiambretti è il momento di ripartire, dopo aver affrontato un periodo difficilissimo e aver dovuto fare i conti con la perdita della madre Felicita, alla quale era molto legato. Il pubblico del conduttore si era affezionato tanto alla madre di Chiambretti e sui social sono stati tantissimi i messaggi di affetto e sostegno al noto presentatore.

Visualizza questo post su Instagram Steso Un post condiviso da PIERO CHIAMBRETTI (@pierochiambretti) in data: 17 Apr 2020 alle ore 8:43 PDT





