Piero de Il Volo, chi sono i genitori Elenora Ognibene e Gaetano Barone/ Spunta una promessa dal passato

Piero Barone, spunta la promessa ai genitori Eleonora Ognibene e Gaetano Barone

Piero Barone de Il Volo questa sera martedì 14 maggio tornerà in onda su Canale Cinque con Tutti per uno. Chi sono i genitori del giovane tenore del trio? Eleonora Ognibene e Gaetano Barone sono la mamma e il padre del cantante. Non sono molte le informazioni circolanti sui familiari di Piero, ma possiamo ricostruire qualcosa scavando dai social. Secondo quanto spuntato a galla dai social, il padre di Piero Barone, il signor Gaetano, è nato il 19 novembre sotto il segno dello Scorpione.

Nonostante il grande successo riscosso negli anni da Piero Barone con Il Volo, i genitori dell’artista hanno sempre preferito vivere lontano dai riflettori e fare spazio piuttosto all’enorme talento del figlio, che con Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha raccolto grandi soddisfazioni nei 15 anni di carriera. Inoltre, Piero ha due fratelli: Francesco e Mariagrazia. Come riportato da Movie e Tele, Barone è riuscito a mantenere una promessa fatta alla famiglia. Nel 2018 Piero Barone si è infatti preso una pausa dai suoi impegni nel mondo della musica ed è riuscito a portare a termine un progetto che la sua famiglia aveva molto a cuore. Il tenore di Agrigento, Piero, è riuscito a diplomarsi in Amministrazione Finanza e Marketing a 25 anni.

Piero Barone e il rapporto con i genitori dei membri de Il Volo

Piero Barone, oltre ad avere un legame molto speciale con i suoi genitori Elenora e Gaetano, è sempre stato molto legato anche ai familiari dei suoi compagni ne Il Volo. Nel corso di una intervista concessa a Verissimo, Piero e i suoi colleghi avevano rivelato come i rispettivi genitori in realtà lo fossero anche per gli altri due. Un rapporto speciale tra tutti, e rinforzato ulteriormente dopo la scomparsa del padre di Ignazio Boschetto, il signor Vito, strappato alla vita da un malore nel 2021.

Un rapporto sempre solidissimo quello dei ragazzi de Il Volo, che di recente hanno fatto tappa a Verissimo da Silvia Toffanin. E nell’occasione Piero e Gianluca sono tornati sulla discussione andata in scena in diretta radiofonica qualche settimana prima. “Stando tutti i giorni insieme a volte ci dimentichiamo delle telecamere e questo dimostra che siamo sempre noi stessi”. E stasera su Canale Cinque Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto daranno ulteriore prova del loro legame speciale, oltre che del talento ormai noto a tutti.

