Piero Fassino “Amo ballare ma con il Covid..”/ “Governo Draghi? E’ un Fox trot”

Piero Fassino un grande ballerino. Chi lo avrebbe mai detto? Chi lo conosce al di fuori dalle mura delle politiche forse sa bene che ama andare a ballare e che si lancia in un tutti i tipi di danza, sia che si tratti di balli da sala e sia che siano dei balli latino americani. I conduttori di Un Giorno da Pecora lo sanno bene e avendolo in collegamento nella nuova puntata hanno voluto evidenziare questa sua virtù usandola anche un po’ per fare dei paragoni con la politica del nostro Paese e con questo Governo Draghi che sembra un po’ un “ballo di gruppo” per via di tutte le persone che ci sono intorno e dentro. Ma lui risponde: “Che tipo di ballo potrebbe esser il governo Draghi? Un Foxtrot, perché ha un passo posato e determinato. Ma passo dopo passo, alla fine, il ballo il ballo viene completato”.

Piero Fassino “Amo ballare ma con il Covid..”

A parlare, a Un Giorno da Pecora, è il deputato Pd Piero Fassino, che alla trasmissione di Rai Radio1 ha rivelato proprio questo suo amore per il ballo: “Mi è sempre piaciuto ballare, l’ultima volta l’ho fatto prima del Covid… in casa non ci sono gli spazi adatti ma la compagnia ce l’ho, c’è mia moglie”. L’intervista poi prosegue su quelli che sono i suoi gusti: “Io ballo tutto quello che si deve ballare, dal valzer, al Foxtrot al rock & roll alla disco music.. Anche salsa e merengue, certo. Quando balli lo fai coi ritmi che il dj ti propone”. Il discorso vale anche per la politica? Siamo sicuri che il legame tra politica e musica, in alcuni casi, sia lo stesso.. specie quando si tratta di valzer.

