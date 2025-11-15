Dopo la scelta di Gemma Galgani di chiudere la frequentazione, a Uomini e Donne, arriva la frecciatina di Piero.

Un’altra frequentazione di Gemma Galgani si è conclusa con un nulla di fatto. La dama di Torino, dopo aver ballato con Piero, uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne, aveva deciso di conoscerlo ma alcune frasi dette da Piero hanno deluso le sue aspettative che ha così deciso di chiudere subito la conoscenza. In studio, nel corso della puntata del 14 novembre 2025, Gemma ha annunciato di essere stanca di stendersi ai piedi degli uomini ma Gianni Sperti è convinto che sia una frase detta solo perché non nutre alcun interesse per il cavaliere.

Ciro Solimeno tronista: quando andrà in onda il suo trono a Uomini e Donne?/ Spunta la data

“Dici che non vuoi sdraiarti a terra per nessuno, ma io aggiungo che lo hai fatto tante volte per chi ti piaceva davvero. Lui non ti interessa”, ha detto l’opinionista. Gemma, tuttavia, resta ferma sulla propria posizione chiudendo la frequentazione.

La reazione di Piero alla scelta di Gemma Galgani

Di fronte alla decisione di Gemma Galgani, Piero ammette di non aspettarsi tale epilogo spiegando che avrebbe voluto conoscerla come persona e non solo come personaggio televisivo sottolineando di aver seguito il suo percorso a Uomini e Donne. A tal proposito, il cavaliere si lascia andare ad una frecciatina: “Questa è una storiella che vedo da anni, quindi non sono stupito”.

Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti? Clamoroso ritorno e volto noto/ È gia polemica social

Maria De Filippi è così intervenuta spiegando a Gemma che Piero è convinto che lei concluda sempre le sue conoscenze per restare al centro dello studio. Gemma, però, nega e non torna sui propri passi ammettendo, però, di pensare ancora a Mario Lenti. Nelle prossime puntate, resterà al proprio posto raggiungendo il centro dello studio solo per uno scherzo organizzato da Maria De Filippi con la complicità di Pio e Amedeo che arriveranno in studio fingendosi suoi corteggiatori e baciando, poi, sia Gemma che Tina Cipollari.

Magda, dura lite con Sebastiano Mignosa a Uomini e Donne/ "Non hai tutta questa potenza maschile"