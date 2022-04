“Piero!”, l’urlo di Gerry Scotti a Tu sì que vales/ “Non potrò più chiamarlo…”

Si è fatto prima conoscere con le incursioni nello studio di Uomini e Donne ogni volta che Maria De Filippi lo chiamava in aiuto, poi Piero Sonaglia ha creato un bel feeling anche con Gerry Scotti. Infatti, era diventato parte di un divertentissimo siparietto col conduttore ad ogni puntata di Tu sì que vales. Appena sul palco saliva un personaggio eccentrico, all’altezza della ‘Scuderia Scotti’, Gerry urlava a pieni polmoni il nome di Piero per farlo entrare in studio a bordo dell’Ape. Una scena che nel tempo si è evoluta, ma che è rimasta nell’immaginario collettivo, oltre che nel cuore dello stesso conduttore.

Gerry Scotti: "Mi sento figlio di Berlusconi"/ "Sanremo 2023? Se Amadeus mi invita…"

“Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare ‘Pierooooooooo’ perché Piero non c’è più”, ha scritto Gerry Scotti su Instagram ricordando quel momento che tanti fan stanno riproponendo sui social anche in queste ore in cui la notizia della morte di Piero Sonaglia scuote telespettatori e mondo dello spettacolo.

EDOARDO SCOTTI, CHI E' IL FIGLIO DI GERRY SCOTTI E NIPOTINA VIRGINIA/ "La mia gioia"

GLI “SHOW” DI PIERO SONAGLIA E GERRY SCOTTI

Un feeling così evidente quello tra Piero Sonaglia e Gerry Scotti che negli ultimi tempi non era più il Piero di Maria De Filippi, come veniva riconosciuto prima, ma il Piero di Gerry. “Lui faceva parte ormai della nostra quotidianità, entrava ogni giorno nelle nostre case ed era una sicurezza! Mancherà tanto”, ha scritto un utente su Twitter. Un altro ha aggiunto: “Ma noooo. Come mi dispiace. Dopo tanti anni di #uominiedonne e #tusiquevales ormai mi ero affezionata a #Maria che dice “Piero mettiamo due sedie per favore” o #Gerry che urla “Pierooooo” per la scuderia. Riposi in pace. #PieroSonaglia #RIP”. C’è già chi afferma che la ‘Scuderia Scotti’ a Tu sì que vales non sarà più la stessa dopo la morte di Piero Sonaglia e chi si interroga su cosa farà Gerry Scotti quando tornerà a Tu sì que vales e non potrà più urlare il nome dell’assistente di studio per dare vita a quel mini show tanto amato.

Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti/ "Ci siamo ritrovati"

Non sentiremo più Gerry Scotti urlare PIEROOOO 😭😭😭 pic.twitter.com/5VeMwiI7bi — Cotoletta di pollo🤍 (@CotoletteP) April 2, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA