Piero Marrese coinvolto in incidente stradale/ Paura per candidato csx alle Regionali Basilicata: “Sto bene”

Piero Marrese, il candidato che correrà il 21 e 22 aprile durante le Elezioni regionali 2024 in Basilicata per il campo largo del centrosinistra, è stato coinvolto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale. Tanta la paura, anche perché con lui viaggiavano diversi collaboratori, tra i quali il vicesindaco di Montalbano Jonico, Giuseppe Antonio Di Sanzo. Ignoto chi fosse alla guida nel momento in cui la macchina di Piero Marrese è stata coinvolta nell’incidente stradale, ma risulta che fortunatamente stiano tutti bene. I paramedici, infatti, li hanno precauzionalmente portati in codice verde all’ospedale di Policoro, dove ne sono usciti poche ore dopo, in condizioni che non destavano alcuna preoccupazione.

Piero Marrese: “Coinvolto in un incidente stradale, ma sto bene”

A raccontare l’incidente stradale è stato lo stesso Piero Marrese in un post condiviso sui suoi canali social, nel quale ci tiene a rassicurare i suoi sostenitori sul suo stato di salute. L’incidente è avvenuto lungo la statale 407 Basentana, ipoteticamente dopo l’annuncio fatto a Potenza dell’intesa raggiunta con il candidato Angelo Chiorazzo, di Basilicata Casa Comune, che si è ritirato dalla corsa elettorale per lasciare il suo posto al collega sostenuto dal centrosinistra. Da quanto si è ricostruito fino ad ora, l’auto dove si trovata Piero Marrese non avrebbe coinvolto altre auto nell’incidente stradale, limitandosi ad uno sbandamento che si è concluso contro un albero.

“Cari amici, voglio tranquillizzare tutti: sto bene e al lavoro da questa mattina per il perfezionamento delle liste”, ha assicurato in un post Facebook il candidato lucano. “Ieri sera, rientrando da Potenza, complici la fatica e la stanchezza, sono rimasto coinvolto con alcuni collaboratori in un incidente stradale”, spiega ancora Piero Marrese. “Tanto spavento”, confessa, “ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ringrazio tutti per l’affetto e la vicinanza. Continuerò a lavorare anche nelle prossime ore per la nostra Basilicata e per il suo futuro”. Ha espresso “la mia vicinanza” all’avversario politico anche Vito Bardi, candidato in Basilicata con il centrodestra, promettendo che sentirà il collega “il prima possibile per sincerarmi che sia tutto ok. Un abbraccio a lui e alla sua famiglia per il grande spavento. L’importante è che stiano tutti bene”.

