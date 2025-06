Chi è Piero Mazzocchetti, compagno di Federica Peluffo: dal possibile matrimonio in vista alla separazione dall’ex moglie Rosalinda Santalucia.

Ci sono voci destinate a lasciare il segno, anche solo per un’unica esperienza; era il 2007 quando Piero Mazzocchetti arrivò sul palco del Festival di Sanremo forse senza quel clamore mediatico che invece accompagnava i colleghi. In realtà, alle sue spalle già vantava e vanta ancor di più oggi una carriera da tenore di assoluto valore, al punto da superare per apprezzamenti i confini nazionali.

Eppure, a dispetto della minore risonanza nel panorama italiano rispetto ai rappresentanti del settore pop, riuscì a conquistare un meritato terzo posto; un podio che ancora oggi è ricordato con grande stima dagli addetti ai lavori.

Il nome di Piero Mazzocchetti non è noto unicamente per ragioni prettamente artistiche – che sono ovviamente il baricentro della sua attività – ma anche per questioni di vita privata e sentimentale. Il tenore è sempre stato molto discreto sul tema ma, sicuramente suo malgrado, l’attenzione della cronaca rosa non si è lasciata sfuggire alcune curiosità come ad esempio la bellezza del suo amore di oggi per Federica Peluffo e il matrimonio del passato con Rosalinda Santalucia.

Piero Mazzocchetti, compagno di Federica Peluffo: il racconto di un amore salvifico

Piero Mazzocchetti ha ritrovato l’amore al fianco di Federica Peluffo e anche per lei, che nella sua vita ha vissuto momenti di profonda sofferenza, la liaison con il cantante è stata probabilmente salvifica. Ora, dopo anni di unione, sembrano essere pronti a compiere il grande passo del matrimonio; forse per elevare ulteriormente il loro rapporto che entrambi raccontano come viscerale e imprescindibile.

Piero Mazzocchetti – compagno di Federica Peluffo – ha avuto anche una precedente relazione nota prima di ritrovare la serenità al fianco della conduttrice. Fino al 2018 è infatti stato legato all’ex moglie Rosalinda Santalucia con la quale aveva compiuto il grande passo del matrimonio 6 anni prima e dato alla luce l’unico figlio della coppia, Francesco. L’amore però non è durato e, come anticipato, circa 7 anni fa sono giunti alla separazione. Oggi l’amore nella vita di Piero Mazzocchetti corrisponde invece al nome di Federica Peluffo.