Piero Mazzocchetti è un cantante e tenore italiano: nato a Pescara nel 1978, ha preso parte al Festival di Sanremo nel 2007

Nato a Pescara nel 1978, Piero Mazzocchetti è un cantante e tenore italiano. Fin da piccolissimo Piero è stato appassionato di musica, tanto da iniziare a studiare pianoforte al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara a soli sei anni. Dieci anni più tardi, a sedici anni ha cominciato a esibirsi nei pianobar e dopo il diploma ha accettato di lavorare in un locale di Monaco di Baviera, dove è entrato in contatto con diversi calciatori che all’epoca vestivano la maglia del Bayern Monaco. Con questi ha stretto contatti ed è stato “sponsorizzato”, tanto che lo stesso dirigente sportivo del club, Wittmann, cominciò a proporlo in giro.

Proprio da questo successo inaspettato è nato il primo album di Mazzocchetti, “L’eternità”, registrato proprio in Germania. Al primo hanno fatto seguito il secondo e il terzo. Nel 2007 Piero Mazzocchetti è tornato in Italia dopo quasi dieci anni passati in Germania, e ha preso parte a Sanremo tra i big con la canzone “Schiavo d’amore”, che gli è valsa il terzo posto in gara tra i big. Lo stesso anno è uscito il suo primo album italiano, intitolato come la canzone presentata a Sanremo, firmato da Morra e Fabrizio. Dal 2020, Piero Mazzocchetti è inoltre direttore esercito di “Dreams junior”, programma di Rete 8.

Piero Mazzocchetti, chi è il tenore: l’amore con Federica Peluffo

Nella vita privata, Piero Mazzocchetti ha sposato nel 2021 Rosalinda Santalucia, una sua ex allievo. La coppia l’anno successivo ha avuto il figlio Francesco. Un matrimonio che è durato poco il loro: i due si sono lasciati nel 2018 e nello stesso anno l’artista si è legato a un’altra donna, Federica Peluffo, conduttrice televisiva, con la quale collabora attivamente per quanto riguarda i suoi progetti musicali. “Condividiamo il progetto professionale di Dreams, che ci unisce tantissimo. Tra di noi per ora va tutto bene ma non mi sbilancio” ha dichiarato proprio la conduttrice sulle pagine di “Di Tutto” parlando della sua stori con Piero Mazzocchetti.