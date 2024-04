Piero Natoli, chi è e com’è morto il papà Carlotta Natoli/ “Scomparso a soli 58 anni, merito suo se recito”

Carlotta Natoli, chi è il papà Piero Natoli: attore e regista morto a soli 58 anni

Il cognome, soprattutto per i più grandi d’età, lascia poco spazio ai dubbi, Carlotta Natoli è figlia di Piero Natoli, noto attore e regista. Nato il 22 novembre del 1943 a Roma ma di origini messinesi, Pietro Natoli (detto Piero) è stato un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Ha recitato in film importanti del cinema italiano come Compagni di scuola e Ferie d’agosto. Mentre l’esordio alla regia è avvenuto con il film Con..fusione dove tra l’altro debuttò la figlia Carlotta come attrice. Lavorò, inoltre alla Rai anche come autore di documentari e inchieste.

Chi è il papà di Carlotta Natoli, Piero Natoli? Della sua vita privata si sa che ha avuto una lunga relazione con la studiosa di lingua e cultura slava Caterina Graziadei è nata l’attrice ospite oggi a La volta Buona di Caterina Balivo. In seguito però ha avuto anche una relazione all’attrice Luisa Manieri. Piero Natoli è morto a soli 58 anni, l’ 8 maggio 2001 per un’aneurisma cerebrale.

Piero Natoli, chi è il papà di Carlotta Natoli: “Merito suo se recito”

Carlotta Natoli sul papà morto Piero Natoli ha rilasciato delle dichiarazioni un paio di anni fa nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno: “È merito suo se recito. Non solo lo penso, ma lo vivo…” E poi aveva aggiunto: “Spesso lo cito anche. In alcuni personaggi mi capita di citarlo in termini di interpretazione… faccio un po’ papà… Adesso ultimamente anche un po’ mamma… si vede che sto invecchiando.”

L’attrice Luisa Manieri, invece, in un’intervista a Libero.it, negli anni scorsi ha confessato: “Era una persona vitale, generosa, simpatica, capace di far sentire tutti importantissimi. Aveva questa capacità incredibile di rendere unica ogni persona con cui stava. Tra di noi c’erano 16 anni di differenza, ma in fondo è sempre stato un ragazzo”

