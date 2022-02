Piero Natoli, padre di Carlotta Natoli/ Morto per aneurisma, figlia “lo penso e vivo”

Piero Natoli morto per aneurisma cerebrale

Piero Natoli è stato il papà dell’attrice Carlotta Natoli, ospite nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Serena Bortone. Produttore, ma anche attore e regista di riconosciuta generosità, è morto l’8 maggio 2001 a soli 54 anni in seguito ad un aneurisma cerebrale, due giorni dopo il ricovero all’Ospedale San Filippo Neri di Roma. Un malore improvviso che, come riportava all’epoca un articolo di Repubblica, lo aveva colto mentre si trovava in palestra.

Dopo la laurea in legge entrò praticamente subito nel mondo del cinema in qualità di aiuto regista di Marco Bellocchio. In contemporanea, esordì anche come regista ed attore nel 1980 con la pellicola Con… fusione, film nel quale esordì a sua volta anche la figlia Carlotta nel suo primo ruolo di attrice a soli otto anni. Per otto anni ha lavorato in Rai come autore e regista di documentari ed inchieste. Nonostante la morte improvvisa, Piero Natoli collezionò in pochi anni numerosi lavori, sia alla regia che nella recitazione con due film – Stiamo bene insieme e Fate come noi – usciti postumi, rispettivamente nel 2002 e nel 2004.

Piero Natoli, il padre di Carlotta Natoli: le parole della figlia

L’attore, regista, produttore e sceneggiatore romano, Piero Natoli, in tanti lo ricorderanno per essere stato il maldestro e maturo gentiluomo che corteggia senza successo Stefania Sandrelli nella pellicola di Muccino, L’ultimo bacio. Quella fu anche l’ultima sua apparizione in vita, prima della improvvisa e prematura dipartita che ha rappresentato un grande vuoto nel mondo del cinema e della televisione.

Già lo scorso anno, ospite della medesima trasmissione di Serena Bortone che la vedrà oggi protagonista, la figlia aveva ricordato il padre Piero Natoli, ringraziando la padrona di casa per averne sollevato il ricordo: “Grazie, veramente… Non solo lo penso, ma lo vivo…”, aveva detto all’epoca. Addirittura Carlotta aveva spiegato di essersi ritrovata a citarlo spesso sul set: “Spesso lo cito anche. In alcuni personaggi mi capita di citarlo in termini di interpretazione… faccio un po’ papà… Adesso ultimamente anche un po’ mamma… si vede che sto invecchiando”, aveva aggiunto.

