Piero Neri è il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni? Chi è l'imprenditore: spuntano foto e video dopo addio con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? Spuntano foto e video insieme a Piero Neri

Il gossip non si ferma mai e soprattutto in estate nascono nuovi flirt e storie d’amore. L’ultima in ordine di tempo ad essere finita al centro del gossip è la Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello dopo la violenta e dura fine della relazione con il dj Alessandro Basciano, padre della figlia Celine Blue ha voltato pagina tra le braccia di un nuovo ed affascinante uomo. Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? A quanto pare si e dopo settimane di indiscrezioni e rumors a svelare di chi si tratta ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Scendendo nel dettaglio, infatti, proprio in queste ore la Marzano tramite le sue IS ha condiviso delle segnalazioni di una sua follower dell’influencer in dolce compagnia e non è tutto perché ha rivelato anche ulteriori dettagli su chi è il presunto nuovo fidanzato di Sophie Codegoni. Si tratterebbe di Piero Neri, a sua volta ex fidanzato di Raffaella Fico definito da questa ultima una grande delusione. Stando alla segnalazione riportata da Deianira i due hanno trascorso una serata insieme con una cena in ristorante con foto e video a documentare la loro vicinanza.



Chi è Piero Neri, il presunto nuovo fidanzato di Sophie Codegoni: imprenditore ed ex di Raffaella Fico

In attesa di sapere altre chicche di gossip circa la loro relazione, c’è davvero un flirt in corso tra i due? Scopriamo meglio chi è Piero Neri, il presunto nuovo fidanzato di Sophie Codegoni. Toscano, proveniente da una famiglia molto conosciuta di noti imprenditori di Livorno, fondatori dell’impresa mercantile Neri Group, il giovane è un imprenditore. Non si conoscono altre informazioni ma in passato ha avuto una relazione con Raffaella Fico durata circa un anno e conclusa non nel migliore dei modi. Adesso sta insieme a Sophie? Presto per dirlo e per il momento sono solo supposizione e indiscrezioni ma il gossip è sempre più acceso.