Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ “Operaio? Per lei già aereo e rose”

Raffaella Fico è felicemente fidanzata con il bel Piero Neri. Chi la conosce sa bene che lei ci tiene alla sua vita privata e la vuole tenere sempre ben nascosta, ma sicuramente quello che non sapevamo è che nella sua vita c’è un uomo che non è solo un noto imprenditore ma che ha avuto il tempo e la voglia per farle arrivare sulla casa una dedica romantica che ha sciolto tutti e di cui si è parlato proprio nella puntata di venerdì non senza cattiveria. La bella Fico si è sentita attaccare perché anche questa volta non si è innamorata di un semplice operaio ma di un imprenditore che le ha fatto avere già 100 rose una volta e un’altra ha fatto arrivare sulla casa del GF Vip un aereo per una dedica speciale al grido di “R, per sempre e 1 giorno. Ti amo”.

Nonostante le importanti dediche sembra che Piero Neri e Raffaella Fico si conoscano da poco tempo ma nonostante questo la showgirl ha parlato di lui come di un grande amore. Sicuramente entrare nella casa quando si è ancora all’inizio di una storia d’amore non è semplice e si rischia davvero di rovinare tutto. Al momento per fortuna le cose stanno avanti a gonfie vele, ma chi è Pietro Neri e cosa fa nella vita? Come hanno fatto notare le opinioniste ‘casalinghe’ di Alfonso Signorini, non è un operaio ma possiede un’impresa mercantile di Livorno. I due stanno insieme dallo scorso luglio ma si sarebbero già scambiati la promessa di salire all’altare, si sposeranno davvero?

